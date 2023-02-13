Общество

44 минуты назад

Липецкая вечЁрка: подорожание проезда, в голосовании лидирует «Лебедянский» и снова эвакуация

6 430
#стоимость проезда #уборка снега #минирование
Липецкая вечЁрка: подорожание проезда, в голосовании лидирует «Лебедянский» и снова эвакуация

Сегодня, 13 февраля, чиновники сообщили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте, завершился первый этап голосования за название нового городского района, и экстренные службы снова проверяли сообщения о «минировании».

С 15 февраля в Липецкой области повышается стоимость проезда в общественном транспорте. Сразу на четыре рубля. По безналичному расчету проезд будет стоить 27 рублей, по наличному — 32.

Это, кстати, не рекордное повышение цен. В 2017 году стоимость проезда увеличилась за наличку сразу на пять рублей, по картам тогда повышение было более щадящим: с 14 до 17 рублей. Последнее же повышение было 1 января 2022 года, тогда проезд подорожал на два рубля. В этот раз перевозчики просили повышения цены до 40 рублей - обосновывая такую сумму резким ростом стоимости запчастей и новых автобусов (с учетом лизинга и кредитов новый стоит 18 миллионов), что привело к себестоимостью перевозки в 35 рублей. Но стоит вспомнить, что летом прошлого года перевозчики, можно сказать, ни на жизнь, а на смерть боролись за право получить маршруты. И скидывали цены на муниципальные контракты до 1(!) рубля. О чем же они тогда думали?

Новость о подорожании проезда, понятное дело, набрала множество комментариев, естественно, негативных.

— Обратились с заявлением о повышении проезда. А отмыть свои вонючие автобусы перевозчики не обязались? Нет. Когда будет льготный проезд для школьников? — спросила Дона Роза.

— Ау, господа депутаты! Почему вы не затрагиваете вопрос о льготном проезде учащихся? Дети не работают, а надо их возить на тренировки, кружки и к репетиторам! Почему отдельные категории пользуются льготами, а детей, наше будущее, вы не видите? — уточнила Гостья.

— Ходите пешком. Мы на 80% ходим пешком и то немало тратим. Во-первых, экономия, во-вторых, подальше от вирусов, в-третьих, вы на свежем воздухе, а не в затхлом транспорте. Очень бы хотелось, чтобы как можно больше людей ходили пешком или ездили на велосипедах! К этому, возможно, придем когда билет будет стоить 50 рублей, — напомнили самый простой способ экономии Пешеходы.

— «Больше месяца специалисты управления изучали…»! Специалист даст ответ через два часа на подобный вопрос. Основная статья — горючее. Его стоимость сильно не менялась. Откуда подорожание проезда? Транспортники борются за сохранение своей «маржи». При такой стоимости проезда пассажиров будет ещё меньше. Надо будет опять повышать стоимость проезда и т. д. — высказал свое мнение Максим.

GOROD48 узнал, сколько стоит проезд в областных центрах соседних регионов. Например,  в городе-миллионнике Воронеже проезд в муниципальном транспорте и маршрутках сейчас стоит за наличные 28 рублей, если расплачиваться картой — 26 рублей. Эта цена сформировалась в декабре прошлого года и повышение было более резким чем в Липецке — сразу на пять рублей. Самый дешёвый проезд в Туле, где цена поездки в муниципальном транспорте за наличные составляет 25 рублей, за безналичный расчет — 21 рубль, а по карте «Тройка» всего 19 рублей.

— А почему у нас нет проезда типа карты «Тройка»? Половина юго-запада ездит с пересадками. И так сколько переплачиваем, а теперь вообще, — задала вопрос Клава. В мэрии не раз говорили, что работают над билетами с почасовой оплатой, но результата пока нет.

Накануне наконец-то пошел снег и  коммунальщики вышли на работу в три часа ночи. Этой ночью рабочим управления благоустройства тоже придётся бодрствовать. В Липецке выпадет мокрый снег и подморозит до -5. Обработка дорог с помощью спецтехники начнется уже в  20:00, а с 04:00 убирать тротуары, остановки и подходы к пешеходным переходам будут свыше 120 дворников.

— Почему рутинную работу преподносят как великий подвиг? — поинтересовался Я.

Понедельник для сотрудников спецслужб также стал тяжелым. Сразу в несколько социальных учреждений поступили сообщения о якобы минировании зданий. Полицейские проверяли медицинский колледж, детский сад № 14, бизнес-центр «Виктория», краеведческий музей. Как водится, ничего не нашли, но хлопот проверка доставила много.

К концу дня стали известны итоги голосования за название нового района, строительство которого началось рядом с Опытной Станцией. Голосовавших оказалось мало — всего  372 человека, большинство из них выбрало вариант «Лебедянский». На втором месте «Взлетный», на третьем - «Космический». Сегодня начался второй этап голосования. Для участия в нем необходимо перейти на портал «Открытый Липецк». До 16 февраля можно проголосовать за оставшиеся после первого этапа варианты названий. Затем названия-победители направят в комиссию по увековечению памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов, она и примет окончательное решение.
6 430
#стоимость проезда #уборка снега #минирование

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ольга

6 минут назад
На Опытной строятся многоквартирные дома при выезде отстроили Звездный микр за ним еще собираются возводить жилье а с транспортом как было плохо так и осталось.
ответить

Ольга

7 минут назад
Сервис " дремучий". Цена неоправдана!
ответить

Кто и как ответит

11 минут назад
За сегодняшний день будет последствия частным перевозчикам? Потому что маршруты не полные часть машин не вышли на маршрут. ПОЧЕМУ ЭТО ОСТАЁТСЯ БЕЗНАКАЗАНЫМ, ОНИ ТРЕБУЮТ А ЖИТЕЛИ СТРАДАЮТ НЕ ПОЛНЫЕ МАРШРУТЫ ЭТО СТАЛО ЗАКОНОМЕРНОСТЬ.
ответить

Электорат

19 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
ответить

Хватит

22 минуты назад
10 р за проезд более чем
ответить

Николай

22 минуты назад
Трындец, все дорожает а когда повысят пенсию до экономически обоснованных показателей ?
ответить

Еще в рубрике

У «Лебедянского» большинство голосов, начинается второй этап голосования за название нового района
#наименование
14
У «Лебедянского» большинство голосов, начинается второй этап голосования за название нового района

сегодня, 18:21

Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
1
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

сегодня, 17:34

Общество
Перевозчики: мы возим ниже себестоимости, а все подорожало на 50%
#проезд #транспорт
73
Перевозчики: мы возим ниже себестоимости, а все подорожало на 50%

сегодня, 15:43

Общество
Ельчане всё чаще наследуют долги
#долг #кредит
2
Ельчане всё чаще наследуют долги

сегодня, 15:22

Общество
Экипаж ДПС оперативно доставил роженицу из Ельца в Липецк
#полиция
15
Экипаж ДПС оперативно доставил роженицу из Ельца в Липецк

сегодня, 13:42

Общество
Организаторы напоминают: «Лыжня России» состоится в эту субботу
#«Лыжня России»
5
Организаторы напоминают: «Лыжня России» состоится в эту субботу

сегодня, 13:35

Общество