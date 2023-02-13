44 минуты назад
Липецкая вечЁрка: подорожание проезда, в голосовании лидирует «Лебедянский» и снова эвакуация
Сегодня, 13 февраля, чиновники сообщили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте, завершился первый этап голосования за название нового городского района, и экстренные службы снова проверяли сообщения о «минировании».
Это, кстати, не рекордное повышение цен. В 2017 году стоимость проезда увеличилась за наличку сразу на пять рублей, по картам тогда повышение было более щадящим: с 14 до 17 рублей. Последнее же повышение было 1 января 2022 года, тогда проезд подорожал на два рубля. В этот раз перевозчики просили повышения цены до 40 рублей - обосновывая такую сумму резким ростом стоимости запчастей и новых автобусов (с учетом лизинга и кредитов новый стоит 18 миллионов), что привело к себестоимостью перевозки в 35 рублей. Но стоит вспомнить, что летом прошлого года перевозчики, можно сказать, ни на жизнь, а на смерть боролись за право получить маршруты. И скидывали цены на муниципальные контракты до 1(!) рубля. О чем же они тогда думали?
Новость о подорожании проезда, понятное дело, набрала множество комментариев, естественно, негативных.
— Обратились с заявлением о повышении проезда. А отмыть свои вонючие автобусы перевозчики не обязались? Нет. Когда будет льготный проезд для школьников? — спросила Дона Роза.
— Ау, господа депутаты! Почему вы не затрагиваете вопрос о льготном проезде учащихся? Дети не работают, а надо их возить на тренировки, кружки и к репетиторам! Почему отдельные категории пользуются льготами, а детей, наше будущее, вы не видите? — уточнила Гостья.
— Ходите пешком. Мы на 80% ходим пешком и то немало тратим. Во-первых, экономия, во-вторых, подальше от вирусов, в-третьих, вы на свежем воздухе, а не в затхлом транспорте. Очень бы хотелось, чтобы как можно больше людей ходили пешком или ездили на велосипедах! К этому, возможно, придем когда билет будет стоить 50 рублей, — напомнили самый простой способ экономии Пешеходы.
— «Больше месяца специалисты управления изучали…»! Специалист даст ответ через два часа на подобный вопрос. Основная статья — горючее. Его стоимость сильно не менялась. Откуда подорожание проезда? Транспортники борются за сохранение своей «маржи». При такой стоимости проезда пассажиров будет ещё меньше. Надо будет опять повышать стоимость проезда и т. д. — высказал свое мнение Максим.
GOROD48 узнал, сколько стоит проезд в областных центрах соседних регионов. Например, в городе-миллионнике Воронеже проезд в муниципальном транспорте и маршрутках сейчас стоит за наличные 28 рублей, если расплачиваться картой — 26 рублей. Эта цена сформировалась в декабре прошлого года и повышение было более резким чем в Липецке — сразу на пять рублей. Самый дешёвый проезд в Туле, где цена поездки в муниципальном транспорте за наличные составляет 25 рублей, за безналичный расчет — 21 рубль, а по карте «Тройка» всего 19 рублей.
— А почему у нас нет проезда типа карты «Тройка»? Половина юго-запада ездит с пересадками. И так сколько переплачиваем, а теперь вообще, — задала вопрос Клава. В мэрии не раз говорили, что работают над билетами с почасовой оплатой, но результата пока нет.
Накануне наконец-то пошел снег и коммунальщики вышли на работу в три часа ночи. Этой ночью рабочим управления благоустройства тоже придётся бодрствовать. В Липецке выпадет мокрый снег и подморозит до -5. Обработка дорог с помощью спецтехники начнется уже в 20:00, а с 04:00 убирать тротуары, остановки и подходы к пешеходным переходам будут свыше 120 дворников.
— Почему рутинную работу преподносят как великий подвиг? — поинтересовался Я.
Понедельник для сотрудников спецслужб также стал тяжелым. Сразу в несколько социальных учреждений поступили сообщения о якобы минировании зданий. Полицейские проверяли медицинский колледж, детский сад № 14, бизнес-центр «Виктория», краеведческий музей. Как водится, ничего не нашли, но хлопот проверка доставила много.
К концу дня стали известны итоги голосования за название нового района, строительство которого началось рядом с Опытной Станцией. Голосовавших оказалось мало — всего 372 человека, большинство из них выбрало вариант «Лебедянский». На втором месте «Взлетный», на третьем - «Космический». Сегодня начался второй этап голосования. Для участия в нем необходимо перейти на портал «Открытый Липецк». До 16 февраля можно проголосовать за оставшиеся после первого этапа варианты названий. Затем названия-победители направят в комиссию по увековечению памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов, она и примет окончательное решение.
Ольга
Ольга
Кто и как ответит
Электорат
Хватит
Николай