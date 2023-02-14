Сегодня в Липецке: День влюблённых, интернет и соколиная охота

Рассказываем всё, что необходимо про сегодняшний День влюблённых.

Вчера была зима, в сегодня уже весна

Настоящая вчерашняя зимняя погода сегодня сменилась потеплением. Днём столбик термометра поднимется до нуля градусов, а вот осадки не прекратятся. Правда, уже в виде мокрого снега. А на дорогах – гололедица.







Отключение воды

7 улиц Липецка сегодня столкнётся с отключением холодной воды, ещё на нескольких вода будет подаваться с пониженным давлением, из-за чего тоже возможны неудобства.

С 10:00 до 20:00 временные неудобства испытают жители домов №№ 1, 3 по улице Ворошилова; №№ 92, 94 по улице Депутатской; №№ 3, 4 по Коммунальной; № 1 по Механизаторов; №№ 21, 21/2, 23, 25, 27 по улице Папина; № 57 по улице Первомайской; №№ 47, 49, 53, 53а, 59а, 61б, 63а, 63б, 65а, 69а/2, 69а/1, 69а, 72, 72а, 74, 88, 90, 90а, 92, 92б, 94, 96, 98а, 100, 102 по проспекту Победы;

С понижением давления в это время будет подаваться вода на улицах Неделина, Советской и на проспекте Победы.







Кроме того, с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 80 по улице Пролетарской в селе Сырском.

4 улицы без света

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 3а, 3б, 13б, 13г, 15, 15а, 15б, 15в, 15г по улице Механизаторов.







А с 09:00 до 16:00 обесточат дома №№ 32, 34 по улице Бурлакова; №№ 61, 92, 94 по Депутатской; № 61 по проспекту Победы.

Пробки

Дорога на работу у нас и ранним утром может превратиться в квест: «Пан или пропал». Пропасть можно в пробках, которые обычно собираются на проспекте Победы, улицах Катукова, Московской, Гагарина, Терешковой, Циолковского, Неделина и других. Чтобы не тратить лишнего времени, советуем заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать оптимальный и по возможности быстрый маршрут.



День любви в парке

14 февраля во всём мире отмечают День святого Валентина, и хотя это католический мученик, на большей части земного шара, в том числе в нашей стране, этот день считается праздником влюблённых.

14 февраля принято считать одним из самых романтичных в году. Добавить романтики сегодня предлагает Нижний парк, где напоминают, что День влюблённых – прекрасный повод встретится с любимыми людьми, прогуляться по атмосферным улочкам парка.

Сегодня в 14:00 начнётся праздничная акция «Я люблю парк», где на свидание позовёт не только ваша «вторая половинка» но и ростовая фигура в виде огромного сердца. В принципе, вы можете прогуляться с «сердцем» даже вдвоём – обнимать случайных прохожих, дарить валентинки и говорить тёплые слова. Праздник любви, как никак…

А не спеть ли нам песню?

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:33 начнётся квартирник-валентинка от музыкальной группы «Бах». Он так и называется «Ане спеть ли нам песню о любви?», прозвучат лучшие отечественные хиты про светлые чувства к ближнему. Вход – любая бумажная купюра.

Валентинки из глины

В музее современного искусства имени Юрия Гришко сегодня в 17:30 пройдёт очередной мастер-класс по лепке из глины. Лепить будут и фигурки в форме сердечек.







Занятие проведёт член Союза художников Светлана Пастухова. Отдельной темой станет возможность декорировать свои изделия разными цветами глазури. Глазурование — это особенный творческий процесс, за счет которого можно достичь оригинальных визуальных эффектов, придать заготовке фактуру и рельеф. Можно приносить свои уже готовые изделия, созданные на предыдущих мастер-классах и даже вне стен мастерской, чтобы нанести на них красивую глазурь.

Соколиная охота

А ещё 14 февраля – День сокольника, который празднуют в День Святого Трифона, покровителя соколиной.









Фото липецкого областного краеведческого музея



Посетителей приглашают в самый маленький заповедник России и одновременно самый большой соколиный питомник Липецкой области – на Галичью гору. Ехать от Липецка не очень долго, зато в 10:00 в местном «Музее природы» вас ждёт интереснейшая экскурсия по истории соколиной охоты, с показом охотничьей атрибутики, приемов дрессировки соколов. Боевых птиц даже дадут осторожно подержать в руках, желающие смогут сфотографироваться в костюмах царских сокольников.

Интернет – друг или враг?

А в Липецкой областной универсальной научной библиотеке 14 февраля решили поговорить о безопасности Интернета.







В 14:00 всех желающих ждут на мероприятии, на котором обсудят правила безопасного поведения в Сети, выполнят практические задания и закрепят полученные знания. Вроде бы заезженная тема, но суда ко количеству жертв кибермошенничества, она будет актуальной всегда.

В Липецке вырос спрос на работников науки

Вновь наболевшая тема – куда пойти работать? С начала 2023 года российские работодатели разместили более 20 000 вакансий в сфере «Наука и образование». Спрос на таких работников по стране вырос на 56 %!

Липецкая область не стала исключением, с начала года в регионе потребовались 150 работников этой сферы, что тоже больше чем вполовину больше показателей предыдущего года. Что по зарплате! Средняя - 41 500 рублей, на 4% больше, чем в январе 2022 года.







Правда, у лаборантов зарплата около 27 тысяч, зато ведущий специалист по научно-методической работе может заработать до 99 000 тысяч рублей. Значит, оканчивал вуз он всё-таки не зря.

Дорогие липчане! Даже если вы считаете что католический Валентин для вас не пример, всё-таки подарите своей второй половинке хотя бы открытку в форме сердечка – просто сделайте ей приятное. Но любовь любовью, однако каждый день всё равно хочется кушать и не меньше – узнавать новости. Благо у липчан всегда под рукой GOROD48, где можно оперативно узнавать все самое важное и полезное. Чаще заходите на сайт, мы вас всегда ждём. И, конечно, любим.