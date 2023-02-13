Общество

28 минут назад

На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

349
#отключения
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

Еще на трех улицах в центре города возможно понижение давления при подаче холодной воды, предупредили в компании «РВК-Липецк». 

14 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в нескольких районах города. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 29 по улице Катукова – цистерна с водой для питья будет находиться возле вышеуказанного дома.
 
С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 47, 49, 53, 53а, 59а, 61б, 63а, 63б, 65а, 69а/2, 69а/1, 69а, 72, 72а, 74, 88, 90, 90а, 92, 92б, 94, 96, 98а, 100, 102 по проспекту Победы, № 1 по улице Механизаторов, №№ 92, 94 по улице Депутатской, №№ 21, 21/2, 23, 25, 27 по улице Папина, котельная ПАО «Квадра». Кроме того, возможно снижение давления холодной воды на улицах Советской, Неделина и по проспекту Победы. Подвоз воды будет организован по адресу: проспект Победы, 74. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 3 по улице Ворошилова, № 57 по улице Первомайской, №№ 3, 4 по улице Коммунальной, в ЦТП ПАО «Квадра». Машина с водой для питья подъедет к дому № 3 по улице Ворошилова. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 80 по улице Пролетарской в селе Сырском. Воду подвезут по вышеуказанному адресу. 

с 16:00 до 20:00 холодная вода будет отключена на улице Морской. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Морская, 14.

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

14 февраля плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго». 
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 3а, 3б, 13б, 13г, 15, 15а, 15б, 15в, 15г по улице Механизаторов. 

С 09:00 до 16:00 обесточат дома №№ 61, 92, 94 по улице Депутатской, № 61 по проспекту Победы, №№ 32, 34 по улице Бурлакова. 

349
#отключения

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