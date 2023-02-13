В Липецке ожидается гололёд, горожан просят быть осторожнее

Обработка улиц города начнется уже ночью.

Синоптики прогнозируют погоду, которая может привести к гололеду. Вечером и ночью в Липецке ожидается мокрый снег, а температура воздуха опустится до -5.



Мэрия города сообщает, что коммунальные службы готовятся к ухудшению погоды. Ночная смена управления благоустройства выйдет на работу уже в 20:00, на дежурство заступит более 30 единиц спецтехники.



«Рабочие обработают противогололёдными материалами спуски, подъёмы, мосты и кольцевые развязки и дорог, по которым передвигается общественный транспорт. Ночью сотрудники управления будут обрабатывать внутриквартальные проезды. С 04:00 убирать тротуары, остановки и подходы к пешеходным переходам будут свыше 120 дворников.



Мэрия рекомендуют водителям воздержаться от поездок, если это невозможно – соблюдать скоростной режим и быть максимально внимательными. Пешеходам следует выбирать удобную обувь, смотреть под ноги и переходить дорогу только в оборудованных для этого местах.



