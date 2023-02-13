Погода в Липецке

46 минут назад

В Липецке ожидается гололёд, горожан просят быть осторожнее

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#гололед
В Липецке ожидается гололёд, горожан просят быть осторожнее

Обработка улиц города начнется уже ночью.

Синоптики прогнозируют погоду, которая может привести к гололеду. Вечером и ночью в Липецке ожидается мокрый снег, а температура воздуха опустится до -5.

Мэрия города сообщает, что коммунальные службы готовятся к ухудшению погоды. Ночная смена управления благоустройства выйдет на работу уже в  20:00, на дежурство заступит более 30 единиц спецтехники.

«Рабочие обработают противогололёдными материалами спуски, подъёмы, мосты и кольцевые развязки и дорог, по которым передвигается общественный транспорт. Ночью сотрудники управления будут обрабатывать внутриквартальные проезды. С 04:00 убирать тротуары, остановки и подходы к пешеходным переходам будут свыше 120 дворников.

Мэрия рекомендуют водителям воздержаться от поездок, если это невозможно – соблюдать скоростной режим и быть максимально внимательными. Пешеходам следует выбирать удобную обувь, смотреть под ноги и переходить дорогу только в оборудованных для этого местах.

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#гололед

Комментарии (3)

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Сергей

4 минуты назад
Тот пандус что на фото, как и плитка в принципе, по коэффициенту скольжения и в * погоду выше, чем тот же асфальт, так что.....
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Физкультурник

23 минуты назад
Сейчас все попрутся в раскоряку, несмотря на предупреждение, а потом будут из травмпукта репортажи вести.
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Дух Ярослава Гашека

31 минуту назад
В свою очередь, горожане просят посыпать его песком. И во дворах тоже.
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