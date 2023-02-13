В России
сегодня, 16:55
Рекламу в приложениях смартфонов Xiaomi могут признать незаконной
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Китайская Xiaomi систематически нарушает российское законодательство о рекламе, несанкционированно демонстрируя пользователям своих смартфонов вводящие в заблуждение объявления и, зачастую, перенаправляя их на фишинговые сайты. Об этом говорится в обращении Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ), сообщают «Известия».
ФАС получила жалобу, она будет рассмотрена в установленном порядке, сообщили в ведомстве.
В своем письме АППСИМ просит направить Xiaomi обращение о недопущении показа рекламы, нарушающей действующее законодательство, и, если такая практика продолжится, — заблокировать интернет-ресурсы и приложения (рекламную сеть Xiaomi Ads), с помощью которых распространяется этот контент.
Например, Xiaomi Ads демонстрирует пользователям такую рекламу: «Президент обязал Газпром выплатить от 45 тыс. каждому», рассказал директор АППСИМ Владимир Зыков. Это фейк, который дискредитирует главу государства и вводит в заблуждение пользователей, считает АППСИМ.
Если говорить о вероятных последствиях для Xiaomi в конкретном случае, то, скорее всего, на первый раз компания получит предупреждение от ФАС. Оно будет содержать указания на необходимость блокировки нарушающих закон сообщений, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.
«В случае, если подобные нарушения будут и дальше, то возможны уже штрафные санкции. Но за нарушения в сфере рекламы установлены незначительные, по меркам крупных частников рынка, штрафы — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Причем, по верхней границе они назначаются только в случае, если оператор сервиса допускает такое регулярно», — объясняет юрист.
Ответственность рекламодателей будет зависеть от квалификации их действий — она может быть даже уголовной, добавляет Юрий Федюкин.
ФАС получила жалобу, она будет рассмотрена в установленном порядке, сообщили в ведомстве.
В своем письме АППСИМ просит направить Xiaomi обращение о недопущении показа рекламы, нарушающей действующее законодательство, и, если такая практика продолжится, — заблокировать интернет-ресурсы и приложения (рекламную сеть Xiaomi Ads), с помощью которых распространяется этот контент.
Например, Xiaomi Ads демонстрирует пользователям такую рекламу: «Президент обязал Газпром выплатить от 45 тыс. каждому», рассказал директор АППСИМ Владимир Зыков. Это фейк, который дискредитирует главу государства и вводит в заблуждение пользователей, считает АППСИМ.
Если говорить о вероятных последствиях для Xiaomi в конкретном случае, то, скорее всего, на первый раз компания получит предупреждение от ФАС. Оно будет содержать указания на необходимость блокировки нарушающих закон сообщений, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.
«В случае, если подобные нарушения будут и дальше, то возможны уже штрафные санкции. Но за нарушения в сфере рекламы установлены незначительные, по меркам крупных частников рынка, штрафы — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Причем, по верхней границе они назначаются только в случае, если оператор сервиса допускает такое регулярно», — объясняет юрист.
Ответственность рекламодателей будет зависеть от квалификации их действий — она может быть даже уголовной, добавляет Юрий Федюкин.
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