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Массовое отравление детей произошло в школе Новокузнецка
13 февраля из школы №2 года Новокузнецкак Кемеровской области экстренно госпитализировали несколько десятков детей с подозрением на отравление.
«В общей сложности, с подозрением на ингаляционное отравление, в больницы города были доставлены 22 ребенка в возрасте от 9 до 15 лет. На данный момент их жизни ничего не угрожает», - пишет издание.
По данным администрации Кемеровской области, остальные дети и педагоги были экстренно эвакуированы в колледж сервиса и дизайна. В школе работают сотрудники экстренных служб. По информации администрации школы, пищу в столовой 13 февраля дети не употребляли.