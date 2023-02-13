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Массовое отравление детей произошло в школе Новокузнецка

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#отравление

13 февраля из школы №2 года Новокузнецкак Кемеровской области экстренно госпитализировали несколько десятков детей с подозрением на отравление.

Как сообщает VSE42.Ru, утром на общешкольной линейке два ребенка почувствовали слабость и головокружение. Их осмотрел школьный медработник  и вызвал врачей, которые также осмотрели детей.  Спустя время к учителям стали обращаться ученики из различных классов с жалобами на головную боль, головокружение и першение в горле. 

«В общей сложности, с подозрением на ингаляционное отравление, в больницы города были доставлены 22 ребенка в возрасте от 9 до 15 лет. На данный момент их жизни ничего не угрожает», - пишет издание. 

По данным администрации Кемеровской области, остальные дети и педагоги были экстренно эвакуированы в колледж сервиса и дизайна. В школе работают сотрудники экстренных служб. По информации администрации школы, пищу в столовой 13 февраля дети не употребляли.

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#отравление

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