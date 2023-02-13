За неделю в Липецкой области выявлено 8 579 случаев ОРВИ: заболеваемость продолжает расти

Рост заболеваемости отмечен среди детей от 3 до 6 лет на 14%, среди взрослых – на 16%.

Санитарные врачи продолжают отмечать нестабильную эпидемиологическую ситуацию по острым респираторным инфекциям. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, с 6 по 12 февраля количество заболевших коронавирусом выросло с 348 до 550, а показатель заболеваемости другими острыми респираторными вирусными инфекциями вырос с 70,7 до 77 случаев на 10 тысяч населения.



Всего на минувшей неделе в Липецкой области зарегистрировано 8 579 случаев ОРВИ, из них 18 случаев гриппа (преобладает вирус гриппа В – отмечено 12 случаев).



Рост заболеваемости отмечен среди детей от 3 до 6 лет на 14%, среди взрослых – на 16%.



В Липецке зарегистрировано 5 733 случая ОРВИ, из них 11 случаев гриппа.



В лабораторных исследованиях материалов от больных преобладают вирусы гриппа – 45% (12 случаев гриппа В и 6 - гриппа А) и РС-вирусы (19%), по 3-5% проб были представлены вирусом парагриппа, бокавирусом, сезонным коронавирусом.