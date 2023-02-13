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В кабмин направили закон о возврате перехода на летнее и зимнее время

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#зимнее время #летнее время

Переход на летнее время предлагается осуществлять в последнее воскресенье марта, переводя стрелки часов на час вперед.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев разработал законопроект о возврате к сезонному переходу на летнее и зимнее время.

Документ о возврате летнего времени (сезонных переходов) был отправлен на заключение правительства РФ, - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Матвеев сообщал, что подготовит и внесёт в Госдуму проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время.

Россия осенью 2014 года перешла на постоянное зимнее время. До 2011 года страна два раза в год, весной и осенью, переводила стрелки часов, затем был период, когда она жила по летнему времени, - передает РИА Новости.

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#зимнее время #летнее время

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