Снова потепление: завтра в Липецкой области до +2

Возможен мокрый снег.

14 и 15 февраля под влиянием атмосферных фронтов пройдут снег и мокрый снег различной интенсивности. В ближайшие два дня в отдельных районах ожидается метель, скорость ветра будет достигать 16 м/сек.



15 февраля температура воздуха понизится на 3-5 градусов. 16 февраля атмосферное давление в регионе начнет расти – осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 и 15 февраля – 2-5 градусов мороза, что на 2-6 градуса выше нормы, 16 февраля – 7-8 градуса мороза, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 февраля в Липецкой области облачно, ночью временами снег, днем небольшие, местами умеренные снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, 9-14 м/сек. Температура ночью будет от -1 до -6 градусов, днем – от -3 до +2 градусов.



В Липецке облачно, ночью временами снег, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем на улице около нуля градусов.



День 14 февраля стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 28 градусов мороза.



