В России

29 минут назад

В Кремле ответили на вопрос о второй волне частичной мобилизации

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#частичная мобилизация #вторая волна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в нашей стране не готовится продолжение частичной мобилизации.

В России не готовится продолжение частичной мобилизации, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, таких данных нет", — сообщил он о вероятности объявления второй волны частичной мобилизации в России.

Это заявление было связано с призывом посольства США в Москве. В дипмиссии советуют гражданам Соединенных Штатов, а также обладателям двойного гражданства (российского и американского) воздерживаться от поездок в Россию. А тем, кто уже находится на территории России, следует немедленно ее покинуть. В посольстве считают, что американцам якобы могут отказать в доступе к консульской помощи и подвергнуть их мобилизации, - передает РИА Новости.
87
#частичная мобилизация #вторая волна

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