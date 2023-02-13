29 минут назад
В Кремле ответили на вопрос о второй волне частичной мобилизации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в нашей стране не готовится продолжение частичной мобилизации.
"Нет, таких данных нет", — сообщил он о вероятности объявления второй волны частичной мобилизации в России.
Это заявление было связано с призывом посольства США в Москве. В дипмиссии советуют гражданам Соединенных Штатов, а также обладателям двойного гражданства (российского и американского) воздерживаться от поездок в Россию. А тем, кто уже находится на территории России, следует немедленно ее покинуть. В посольстве считают, что американцам якобы могут отказать в доступе к консульской помощи и подвергнуть их мобилизации, - передает РИА Новости.