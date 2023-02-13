В Грязинском районе 53-летняя женщина перевела мошенникам почти два миллиона рублей

Потерпевшая поверила «сотруднику службы безопасности».

9 февраля 53-летней жительнице Грязинского района позвонил «сотрудник службы безопасности».



Как сообщает пресс-служба полиции, женщину убедили, что на её имя пытаются взять кредит. Чтобы отменить эту операцию, потерпевшая сама взяла в кредит почти 2 000 000 рублей и перевела деньги через мобильное приложение на «безопасный» счёт.