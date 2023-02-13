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ЦБ РФ повысит нормативы обязательных резервов банков с 1 марта
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Новые нормативы применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов за март 2023 года.
Центробанк России с 1 марта 2023 года повышает нормативы обязательных резервов для ряда кредитных организаций, - говорится на сайте регулятора.
"Банк России в условиях роста структурного профицита ликвидности и в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций в соответствии с ранее анонсированным планом повышает с 1 марта 2023 года нормативы обязательных резервов на 1 п.п., до 4%, по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций; на 2 п.п., до 7%, по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с базовой лицензией остаются без изменения.
Отмечается, что новые нормативы применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов за март 2023 года.
ЦБ РФ в июле сообщил, что в условиях роста структурного профицита ликвидности начнет постепенно повышать нормативы обязательных резервов для кредитных организаций. Первый этап повышения произошел в августе, второй этап изначально планировался на январь 2023 года, а третий — на июнь. Однако в конце прошлого года ЦБ отложил второе повышение резервов на 1 марта.
Согласно графику периодов усреднения обязательных резервов на 2023 год регулирование размера обязательных резервов за март 2023 года не предполагает перерасчета по обязательным резервам, депонированным на счетах по учету обязательных резервов. Таким образом, в результате повышения нормативов общая сумма обязательных резервов вырастет только за счет увеличения их части, подлежащей поддержанию на корреспондентских счетах в рамках механизма усреднения, сумма обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов не изменяется.
"Банк России в условиях роста структурного профицита ликвидности и в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций в соответствии с ранее анонсированным планом повышает с 1 марта 2023 года нормативы обязательных резервов на 1 п.п., до 4%, по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций; на 2 п.п., до 7%, по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с базовой лицензией остаются без изменения.
Отмечается, что новые нормативы применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов за март 2023 года.
ЦБ РФ в июле сообщил, что в условиях роста структурного профицита ликвидности начнет постепенно повышать нормативы обязательных резервов для кредитных организаций. Первый этап повышения произошел в августе, второй этап изначально планировался на январь 2023 года, а третий — на июнь. Однако в конце прошлого года ЦБ отложил второе повышение резервов на 1 марта.
Согласно графику периодов усреднения обязательных резервов на 2023 год регулирование размера обязательных резервов за март 2023 года не предполагает перерасчета по обязательным резервам, депонированным на счетах по учету обязательных резервов. Таким образом, в результате повышения нормативов общая сумма обязательных резервов вырастет только за счет увеличения их части, подлежащей поддержанию на корреспондентских счетах в рамках механизма усреднения, сумма обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов не изменяется.
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