Ельчане всё чаще наследуют долги

И чем больше само наследство - тем больше приходится возвращать банкам.

Как сообщает Елецкий районный суд, резко увеличилось количество подаваемых в суд исков банков к наследникам. А по гражданскому кодексу принявшие наследство солидарно отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего имущества.



Елецкий районный суд недавно рассмотрел несколько таких исков от банков. Так, в одном случае банк обратился с заявлением в суд, указав, что в 2016 году был заключен кредитный договор с заемщиком, который в последствие умер, а задолженность перед банком в 115 тысяч рублей осталась. Уже после смерти брат заемщика через мобильный банк с его телефона перечислил на свой счет, а также на карту их матери 39 тысяч рублей. Суд пришел к выводу, что именно брат заемщика принял наследство. В результате Елецким районным судом было принято решение о взыскании с брата умершего задолженности по договору в 39 849 рублей, а также расходов по оплате госпошлины в сумме 1 395 рублей.



Ещё одна женщина получила кредитку в банке в 2015 году. 30 сентября 2020 года женщина к умерла, а ее наследство приняли два сына. Женщина жила с мужем (умер в августе 2021 года) и двумя сыновьями (один умер в апреле 2022 года. Недвижимости и машин у женщины не было, но были несколько счетов, часть из которых были закрыты при ее жизни, а на других на момент смерти имелись незначительные суммы в пределах 700 рублей. А только в пределах этой суммы наследники могут нести ответственность по долгам. В результате Елецким районным судом было принято решение о взыскании с сына в пользу банка задолженности по договору, заключенному матерью, 354 рублей и расходов по оплате госпошлины в 400 рублей.



Третья женщина получила кредитную карту в 2014 году: с карты было снято в банкомате 200 тысяч рублей, затем в кассе 97 000 рублей. Долг составил более 280 тысяч рублей плюс проценты, которые начислялись по день смерти – всего было начислено процентов на 26 тысяч рублей. Наследство женщины - ½ доли в жилом доме и счет в банке на 85 рублей принял ее муж. Величина наследства позволяла погасить долг, и суд принял решение о взыскании с супруга в пользу банка 311 тысяч рублей и 12 тысяч рублей на оплату госпошлины.



Ещё один мужчина получил кредитную карту в 2015 году. Когда он умер, задолженность составила 88 тысяч рублей. Наследство приняла дочь: туда вошли 844/1584 долей земельного участка и 72/132 доли жилого дома, кадастровая стоимость которых составила свыше 900 тысяч рублей, что значительно превышало сумму долга по кредиту. В результате с дочери умершего была взыскана задолженность в 88 тысяч рублей и расходы по оплате государственной пошлины - 2 855 рублей.



«Гражданам, принимающим наследство своих родственников, советуем убедиться в отсутствии у них при жизни долгов, и при их наличии связаться с банком и погасить задолженность», - советуют в елецком районном суде.