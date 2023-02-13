Происшествия

38 минут назад

Три дня на дорогах: шестеро пострадавших, один погибший

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#авария #ДТП
Три дня на дорогах: шестеро пострадавших, один погибший

По данным ГИБДД, за три дня, с пятницы по воскресенье, на дорогах области произошли пять аварий, в которых пострадали люди.

10 февраля в Липецке на проспекте Победы в зоне пешеходного перехода 54-летний водитель автобуса «Скания» сбил 14-летнего подростка

«Школьник с различными травмами доставлялся в ЛОДБ, после оказания помощи отпущен. Проводится расследование», - сообщает УГИБДД по региону.

В этот же день в Липецком районе на дороге А-133 «ГАЗель» 27-летнего водителя  врезалась в «Шевроле», а тот ударился в «Вольво». 

По данным ГИБДД, в аварии пострадала 36-летняя пассажирка «Шевроле», которым управлял 66-летний мужчина. Проводится расследование. 

Ранним утром 11 февраля в Липецке на улице Советской в аварии пострадали сразу два человека. 34-летний мужчина и 32-летняя женщина – пассажиры 64-летнего водителя автомобиля «Дэу-Джентра» - получили травмы во время столкновения с «Ауди А6», которым управлял 21-летний парень. Пассажирам «Дэу» оказали помощь в больнице, госпитализация им не понадобилась. 

12 февраля  на улице Сселковской  столкнулись «Митсубиси Аутлендер» 34-летней женщины,  «Лада Ларгус»  под управлением 65-летнего водителя. С места аварии в БСМП №1 доставлена 63-летняя пассажирка «Ларугса».

Еще одна авария произошла вчера Хлевенском районе. На трассе «Дон» автомобиль «Сузуки» столкнулся с ограждением, а затем отлетел в «КамАЗ». 58-летний водитель «Сузуки» погиб на месте. Его пассажирка доставлена в больницу. ГИБДД установила ее личность - женщине 53-года. 
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#авария #ДТП

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