Три дня на дорогах: шестеро пострадавших, один погибший

По данным ГИБДД, за три дня, с пятницы по воскресенье, на дорогах области произошли пять аварий, в которых пострадали люди.





«Школьник с различными травмами доставлялся в ЛОДБ, после оказания помощи отпущен. Проводится расследование», - сообщает УГИБДД по региону.



В этот же день в Липецком районе на дороге А-133 «ГАЗель» 27-летнего водителя врезалась в «Шевроле», а тот ударился в «Вольво».



По данным ГИБДД, в аварии пострадала 36-летняя пассажирка «Шевроле», которым управлял 66-летний мужчина. Проводится расследование.



Ранним утром 11 февраля в Липецке на улице Советской в аварии пострадали сразу два человека. 34-летний мужчина и 32-летняя женщина – пассажиры 64-летнего водителя автомобиля «Дэу-Джентра» - получили травмы во время столкновения с «Ауди А6», которым управлял 21-летний парень. Пассажирам «Дэу» оказали помощь в больнице, госпитализация им не понадобилась.



12 февраля на улице Сселковской столкнулись «Митсубиси Аутлендер» 34-летней женщины, «Лада Ларгус» под управлением 65-летнего водителя. С места аварии в БСМП №1 доставлена 63-летняя пассажирка «Ларугса».



Еще одна авария произошла вчера Хлевенском районе. На трассе «Дон» автомобиль «Сузуки» столкнулся с ограждением, а затем отлетел в «КамАЗ». 58-летний водитель «Сузуки» погиб на месте. Его пассажирка доставлена в больницу. ГИБДД

10 февраля в Липецке на проспекте Победы в зоне пешеходного перехода 54-летний водитель автобуса «Скания» сбил 14-летнего подростка «Школьник с различными травмами доставлялся в ЛОДБ, после оказания помощи отпущен. Проводится расследование», - сообщает УГИБДД по региону.В этот же день в Липецком районе на дороге А-133 «ГАЗель» 27-летнего водителя врезалась в «Шевроле», а тот ударился в «Вольво».По данным ГИБДД, в аварии пострадала 36-летняя пассажирка «Шевроле», которым управлял 66-летний мужчина. Проводится расследование.Ранним утром 11 февраля в Липецке на улице Советской в аварии пострадали сразу два человека. 34-летний мужчина и 32-летняя женщина – пассажиры 64-летнего водителя автомобиля «Дэу-Джентра» - получили травмы во время столкновения с «Ауди А6», которым управлял 21-летний парень. Пассажирам «Дэу» оказали помощь в больнице, госпитализация им не понадобилась.12 февраля на улице Сселковской столкнулись «Митсубиси Аутлендер» 34-летней женщины, «Лада Ларгус» под управлением 65-летнего водителя. С места аварии в БСМП №1 доставлена 63-летняя пассажирка «Ларугса».Еще одна авария произошла вчера Хлевенском районе. На трассе «Дон» автомобиль «Сузуки» столкнулся с ограждением, а затем отлетел в «КамАЗ». 58-летний водитель «Сузуки» погиб на месте. Его пассажирка доставлена в больницу. ГИБДД установила ее личность - женщине 53-года.