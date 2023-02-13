Потерпевшая оценила дверь в 20 000 рублей.

В Липецке из подъезда дома по Осеннему проезду с лестничной площадки украли металлическую дверь.Как сообщает пресс-служба полиции, 39-летняя липчанка поставила новую входную дверь в квартиру, а старую вместе с коробкой оставила на лестничной площадке. Но 4 февраля дверь пропала. Похищенное потерпевшая оценила в 20 000 рублей.В краже подозревают неработающего 63-летнего липчанина, который приходил в этот подъезд в гости. По версии следствия, мужчина вызвал грузотакси, сам перенес металлическую дверь в машину и перевез к себе в гараж.Похищенная дверь изъята.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.