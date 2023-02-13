Происшествия

33 минуты назад

С лестничной площадки украли металлическую дверь

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#кража
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С лестничной площадки украли металлическую дверь

Потерпевшая оценила дверь в 20 000 рублей.

В Липецке из подъезда дома по Осеннему проезду с лестничной площадки украли металлическую дверь.

Как сообщает пресс-служба полиции, 39-летняя липчанка поставила новую входную дверь в квартиру, а старую вместе с коробкой оставила на лестничной площадке. Но 4 февраля дверь пропала. Похищенное потерпевшая оценила в 20 000 рублей.

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В краже подозревают неработающего 63-летнего липчанина, который приходил в этот подъезд в гости. По версии следствия, мужчина вызвал грузотакси, сам перенес металлическую дверь в машину и перевез к себе в гараж.

Похищенная дверь изъята.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
2 538
#кража
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Комментарии (2)

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Липчанка

6 минут назад
Хочется спросить у потерпевшей как долго она планировала хранить хлам на лестничной площадке, некоторые оставляют свои двери на лестничных пролетах и год и два. Соседи вынуждены спотыкаться об этот хлам, а владельцы обижаются когда их так называемое имущество исчезает
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==иван

6 минут назад
это не так .читайте зк .это бесхозная вещь .это что мой мусор вывезут .скажу ук компания украла
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