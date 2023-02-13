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«Ъ»: на российском рынке образовался профицит ноутбуков в 1 млн штук

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#ноутбуки #профицит

С 2022 года у российских дистрибьюторов электроники скопилось более миллиона не нашедших покупателя ноутбуков.

У российских поставщиков электроники образовался профицит ноутбуков, около 1 млн устройств оказалось не реализовано с прошлого года, - рассказал "Ъ" источник в одном из крупных дистрибуторов. По его словам, больше всего на складах поставщиков запас тайваньских MSI, американских HP, а также китайских Xiaomi, Haier и российских F+, Prestigio.

По его оценке, при сохранении курса доллара после февральских и мартовских праздников цена на устройства этих брендов упадет на 10–15%.

Профицит связан с массовой закупкой техники на фоне ажиотажного спроса весной, дистрибуторы начали брать технику про запас. При этом новые цепочки поставок и параллельный импорт устранили угрозу дефицита, и товар просто скопился на складах, - отмечают эксперты.

В период ажиотажного спроса на электронику во втором квартале 2022 года все запасы дистрибуторов были истощены, "даже если у кого-то сейчас и есть излишки, вряд ли покупатель увидит снижение стоимости, так как доллар начал дорожать, а значит, и цены пойдут вверх", - заявили специалисты.
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#ноутбуки #профицит

Комментарии (1)

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Потому

22 минуты назад
Именно товар на складах а в магазине не прилавке товара нет.Берите не глядя.
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