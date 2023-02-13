Общество
сегодня, 13:35
Организаторы напоминают: «Лыжня России» состоится в эту субботу
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Организаторы согласовали дату регионального этапа XLI открытой Всероссийской массовой лыжной «Лыжня России» – гонка пройдет 18 февраля. Уже завтра начнется подготовка трассы, сообщает областное управление физической культуры и спорта.
Место центрального события гонки не изменилось – оно пройдет на территории базы отдыха «Алые паруса» (Липецкий район, с. Пады, ул. Усманская, 1А).
Начало гонки – в 12:00.
Организаторы напоминают, что действуют онлайн и офлайн регистрации. Записаться на гонку можно перед стартом на стойке регистрации, при себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске от врача (обязательно участникам в возрасте до 17 лет включительно).
Для онлайн регистрации необходимо перейти по этим ссылкам:
Индивидуальное участие (5 и 10 км);
Костюмированный забег;
Отдельная форма онлайн регистрации для участников с коллективным допуском врача (представители одной организации, предприятия).
Регистрация завершится 17 февраля в 12:00.
Организаторы обещают ту же развлекательную программу, что и неделю назад: ярмарку продуктов и изделий производителей липецкого края, выступление творческих коллективов области...
Напомним, «Лыжня России» должна была состоятся 11 февраля, но из-за бесснежья гонку отложили на неделю. Прошедшая в выходные метель явно сыграла на руку организаторам.
Место центрального события гонки не изменилось – оно пройдет на территории базы отдыха «Алые паруса» (Липецкий район, с. Пады, ул. Усманская, 1А).
Начало гонки – в 12:00.
Организаторы напоминают, что действуют онлайн и офлайн регистрации. Записаться на гонку можно перед стартом на стойке регистрации, при себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске от врача (обязательно участникам в возрасте до 17 лет включительно).
Для онлайн регистрации необходимо перейти по этим ссылкам:
Индивидуальное участие (5 и 10 км);
Костюмированный забег;
Отдельная форма онлайн регистрации для участников с коллективным допуском врача (представители одной организации, предприятия).
Регистрация завершится 17 февраля в 12:00.
Организаторы обещают ту же развлекательную программу, что и неделю назад: ярмарку продуктов и изделий производителей липецкого края, выступление творческих коллективов области...
Напомним, «Лыжня России» должна была состоятся 11 февраля, но из-за бесснежья гонку отложили на неделю. Прошедшая в выходные метель явно сыграла на руку организаторам.
3 300
Ч
Физкультурник
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