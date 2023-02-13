Общество

сегодня, 13:35

Организаторы напоминают: «Лыжня России» состоится в эту субботу

3 300
#«Лыжня России»
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Организаторы напоминают: «Лыжня России» состоится в эту субботу
Организаторы согласовали дату регионального этапа XLI открытой Всероссийской массовой лыжной «Лыжня России» –  гонка пройдет 18 февраля. Уже завтра начнется подготовка трассы, сообщает областное управление физической культуры и спорта. 

Место центрального события гонки не изменилось – оно пройдет на территории базы отдыха «Алые паруса» (Липецкий район, с. Пады, ул. Усманская, 1А). 

Начало гонки – в 12:00.

Организаторы напоминают, что действуют онлайн и офлайн регистрации. Записаться на гонку можно перед стартом на стойке регистрации, при себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске от врача (обязательно участникам в возрасте до 17 лет включительно).

Для онлайн регистрации необходимо перейти по этим ссылкам: 

Индивидуальное участие (5 и 10 км);

Костюмированный забег;
 
Отдельная форма онлайн регистрации для участников с коллективным допуском врача (представители одной организации, предприятия). 

Регистрация завершится 17 февраля в 12:00.

Организаторы обещают ту же развлекательную программу, что и неделю назад: ярмарку продуктов и изделий производителей липецкого края, выступление творческих коллективов области...

Напомним, «Лыжня России» должна была состоятся 11 февраля, но из-за бесснежья гонку отложили на неделю. Прошедшая в выходные метель явно сыграла на руку организаторам.




3 300
#«Лыжня России»
1

Комментарии (3)

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Ч

21 минуту назад
По прогнозу завтра дождь со снегом ...
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Физкультурник

31 минуту назад
Прекрасная новость!!!
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Не забудьте

36 минут назад
Пополнить карты и наличные деньги взять. А то до места старта доедите,а обратно нет. Проезд подорожал. Хотя есть вариант, на лыжах, как в мульфиме,, Простоквашино,,
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