Происшествия

34 минуты назад

В банке «Индийский чай» нашли наркотики

2 367
#наркотики
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В банке «Индийский чай» нашли наркотики

Дикорастущую коноплю житель села Плеханово нашёл на заброшенном участке за своим домом.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в Грязинском районе утверждено обвинительное заключение в отношении ранее судимого местного жителя, страдающего наркоманией и алкоголизмом - мужчину подозревают в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта крупной партии конопли.

По версии следствия, в июле 2022 года подозреваемый на заброшенном участке за его домом в селе Плеханово собрал дикорастущую коноплю и принёс её в свой сарай. 34 грамма наркосодержащего растения он поместил в банку с надписью «Индийский чай», а оставшиеся 720 граммов просто хранил в сарае. Но потом наркотики изъяли полицейские.

Теперь мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
2 367
#наркотики
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Комментарии (2)

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Сергей

2 минуты назад
Что за банк такой......
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Смех

10 минут назад
Дикорастущую коноплю не сорви, дикоскачущую косулю не добудь, дикоплавающую рыбу не лови, за дикоползающими раками не ныряй, дикостоящий сухостой валежником не считай, дикобегающую собаку пинай вежливо, если бросится, дикорастущие грибы, если запрет входить в лес, не собирай... Ну а если человек не наркоман, а просто спагетти с конопляным маслом ему захотелось?
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