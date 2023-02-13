В банке «Индийский чай» нашли наркотики

Дикорастущую коноплю житель села Плеханово нашёл на заброшенном участке за своим домом.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в Грязинском районе утверждено обвинительное заключение в отношении ранее судимого местного жителя, страдающего наркоманией и алкоголизмом - мужчину подозревают в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта крупной партии конопли.



По версии следствия, в июле 2022 года подозреваемый на заброшенном участке за его домом в селе Плеханово собрал дикорастущую коноплю и принёс её в свой сарай. 34 грамма наркосодержащего растения он поместил в банку с надписью «Индийский чай», а оставшиеся 720 граммов просто хранил в сарае. Но потом наркотики изъяли полицейские.



Теперь мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.