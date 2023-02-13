За трещины в кровле управляющую компанию оштрафовали на 125 000 рублей

На управляющую компанию пожаловались жильцы дома 11/2 по улице Вермишева в Липецке.

В Госжилинспекцию обратились жильцы дома 11/2 по улице Вермишева в Липецке, которые пожаловались на работу своей управляющей компании — ООО «ГУК «Октябрьская».



«Выяснилось, что управляющая компания не выполняет нормативы по содержанию многоквартирного дома, предусмотренные минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества. Сотрудники Госжилинспекции выявили отслаивание кровельного полотна в районе квартиры, а также трещины и растрескивание кровельного покрытия на вентиляционной шахте. Это свидетельствует о том, что управляющая компания управляет домом с нарушением лицензионных требований», - отметили в ГЖИ.



На ООО «ГУК «Октябрьская» был составлен протокол по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», по результатам рассмотрения которого мировой суд назначил штраф в 125 000 рублей.



Управляющая организация не согласилась с постановление мирового судьи и обратилась в Октябрьский районный суд Липецка, но и этот суд признал вынесенное постановление законным.