Общество

55 минут назад

За трещины в кровле управляющую компанию оштрафовали на 125 000 рублей

3 347
#ЖКХ
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За трещины в кровле управляющую компанию оштрафовали на 125 000 рублей

На управляющую компанию пожаловались жильцы дома 11/2 по улице Вермишева в Липецке.

В Госжилинспекцию обратились жильцы дома 11/2 по улице Вермишева в Липецке, которые пожаловались на работу своей управляющей компании — ООО «ГУК «Октябрьская».

«Выяснилось, что управляющая компания не выполняет нормативы по содержанию многоквартирного дома, предусмотренные минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества. Сотрудники Госжилинспекции выявили отслаивание кровельного полотна в районе квартиры, а также трещины и растрескивание кровельного покрытия на вентиляционной шахте. Это свидетельствует о том, что управляющая компания управляет домом с нарушением лицензионных требований», - отметили в ГЖИ.

На ООО «ГУК «Октябрьская» был составлен протокол по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», по результатам рассмотрения которого мировой суд назначил штраф в 125 000 рублей.

Управляющая организация не согласилась с постановление мирового судьи и обратилась в Октябрьский районный суд Липецка, но и этот суд признал вынесенное постановление законным.
3 347
#ЖКХ
1

Комментарии (3)

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Смех

6 минут назад
Жителю Липецка, тут пол меняют, вопросов не возникает, а вы-название)))
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Жителю Липецка

33 минуты назад
житель Липецка, Лишат лицензии они переименуются, пример тому уже не одна УК этому пример. Липецкая управляющая компания стала терерь МАЯК. И ведь дали ей поменять название и вопросов не возникло.
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житель Липецка

43 минуты назад
Лишать надо лицензии --а штраф это снова с жильцов --надо директора под суд и если штраф -то только с его зарплаты.
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