В ходе рейда на дорогах судебные приставы выявили 19 водителей-должников, 12 автомобилей арестованы

Один автовладелец оплатил долг на месте.

Судебные приставы снова провели совместный рейд совместно с сотрудниками Госавтоинспекции.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, было выявлено 19 водителей-должников, 12 автомобилей арестованы. Один автовладелец оплатил долг на месте. С другими должниками были проведены разъяснительные беседы и вручены повестки на приём к судебным приставам, а также квитанции для оплаты долга.



«Закон позволяет судебным приставам во внесудебном порядке ограничивать в праве управлять автотранспортом должников, не уплативших штрафы либо назначенную судом сумму свыше 10 тысяч рублей. Под эти санкции могут попасть неплательщики алиментов, те, кто не возмещает вред, причинённый преступлением, или не компенсирует моральный вред, а также те, кто не оплачивает штрафы за нарушение ПДД», отмечают в пресс-службе.