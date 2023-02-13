Происшествия

59 минут назад

В ходе рейда на дорогах судебные приставы выявили 19 водителей-должников, 12 автомобилей арестованы

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#приставы #долги
В ходе рейда на дорогах судебные приставы выявили 19 водителей-должников, 12 автомобилей арестованы

Один автовладелец оплатил долг на месте.

Судебные приставы снова провели совместный рейд совместно с сотрудниками Госавтоинспекции.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, было выявлено 19 водителей-должников, 12 автомобилей арестованы. Один автовладелец оплатил долг на месте. С другими должниками были проведены разъяснительные беседы и вручены повестки на приём к судебным приставам, а также квитанции для оплаты долга.

«Закон позволяет судебным приставам во внесудебном порядке ограничивать в праве управлять автотранспортом должников, не уплативших штрафы либо назначенную судом сумму свыше 10 тысяч рублей. Под эти санкции могут попасть неплательщики алиментов, те, кто не возмещает вред, причинённый преступлением, или не компенсирует моральный вред, а также те, кто не оплачивает штрафы за нарушение ПДД», отмечают в пресс-службе.
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#приставы #долги

Комментарии (4)

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Однако

1 минуту назад
А я уже давно на лисапетке езжу...
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Садовод

21 минуту назад
Двум богам молиться нельзя
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Фокс

33 минуты назад
Некогда инспекторам следить за безопасностью движения, заниматься прямым своим делом, надо помогать долги выколачивать, а то приставам от стула не оторваться. Скоро приставы начнут ДТП оформлять. Сапожники-пирожники
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Смех

54 минуты назад
Ещё медсестру рядом поставьте, чтобы заодно и диспансеризацию пройти можно было.
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