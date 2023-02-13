Происшествия

сегодня, 12:14

В Липецке сегодня эвакуировали детский сад, медколледж и бизнес-центр

3 2068
#телефонный терроризм #минирование
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В Липецке сегодня эвакуировали детский сад, медколледж и бизнес-центр

В прошлом году в Липецкой области в 6 раз возросло количество сообщений об угрозе теракта.

Сегодня в учреждения Липецка снова поступили звонки с сообщениями о минировании. Одним из первых телефонные террористы атаковали Липецкий медицинский колледж. Как рассказали GOROD48 в колледже, там эвакуация уже закончилась, здание проверили и все вернулись на свои места.

В данный момент идёт эвакуация в детском саду № 14 на улице Кутузова и в бизнес-центре «Виктория» на проспекте Победы.

В детском саду нам рассказали, что туда поступил звонок с сообщением о минировании. Родителей уже предупредили, что детей выводят из здания.

Напомним, по данным «Центра обработки вызовов Системы «112», в 2022 году в 6 раз возросло количество сообщений об угрозе теракта. В ходе реагирования экстренных оперативных служб эта информация не подтверждалась. Всего в прошлом году поступило 1306 таких сообщений, когда как в 2021 году их было 217.
3 2068
#телефонный терроризм #минирование
2

Комментарии (3)

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Безмасочник

9 минут назад
Когда же это закончится!?
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Вопрошаю

сегодня, 12:23
Даже бродячих собак не могут изловить. На каждом шагу кобели. Все колледжи, школы в ограждениях, в школах и детсадах сидят бабки-пенсионерки, и что толку?
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Колдун

сегодня, 12:22
"Чёрный понедельник", что вы хотели...
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