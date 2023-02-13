16 минут назад
В Липецкой области продолжается рост заболеваемости COVID-19
Обновился очередной рекорд: за последние сутки выявили 116 случаев заболевания, 11 февраля сообщали о 105 новых случаях COVID-19 в регионе.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 177 760 случаев COVID-19, выздоровел 172 821 человек, умерли 3 953 человека.
Среди регионов Черноземья в Воронежской области за сутки выявили 284 случая COVID-19, в Тульской области — 68, в Рязанской области — 51, в Орловской области — 50, в Курской области — 39, в Тамбовской области — 31. В Воронежской области сообщили об одном погибшем за сутки.
В России за сутки выявили 11 006 случаев COVID-19, госпитализировали 608 человек, выздоровели 6 484 человека, умерли 30 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 083 723 случая COVID-19, выздоровели 21 439 178 человек, умер 395 581 человек.