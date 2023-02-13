«Ъ»: мошенники используют ботов для бронирования свободных слотов на сайте визовых центров

Проблемы с оформлением возникают особенно при подаче заявлений в визовый центр Франции в Москве и в визовых центрах Италии и Испании.





Запись на подачу документов для оформления шенгенских виз осложнилась из-за распространения создаваемых третьими лицами специальных ботов, - рассказали изданию три участника туристического рынка.



По словам экспертов, они резервируют все свободные слоты на сайте визовых центров, повторяя задачу поиска каждую минуту, что сильно затрудняет попытки самостоятельной записи.



Дополнительная нагрузка от ботов накладывается на ограниченное количество доступных слотов и возросший спрос на получение виз, - отмечают специалисты.



По словам собеседников издания, проблемы с оформлением возникают особенно при подаче заявлений в визовый центр Франции в Москве и в визовых центрах Италии и Испании. При этом столкнутся с ботами россияне могут и при подаче заявлений на визу Армении, Казахстана, Грузии и ОАЭ. Подача документов из-за этого растягивается на полгода и более.



Услуги ботов продвигаются на профильных туристических форумах и сайтах объявлений, в визовые центры Франции в Москве и Санкт-Петербурге запись предлагается по цене от 7,5 тыс. руб., в регионах — за 4 тыс. рублей, аналогичные предложения есть и на "Авито". Специальные боты делаются под заказ и продаются в DarkNet, - поясняют эксперты.



Участники рынка рекомендуют туристам начинать оформлять визы за полгода до поездки, при возможности подавать документы в регионах или через VIP-залы в визовых центрах. Получение россиянами виз в страны ЕС и США осложнилось не только западными ограничениями, но и неофициальными посредниками. Последние создают ботов автоматической записи в визовые центры, которые перехватывают слоты и требуют за них от граждан более 4–7,5 тыс. рублей. Написать такую программу несложно, и она даже не будет нелегальной. Возможности российских властей бороться с такой практикой ограничены, а усилия консульств пока не приносят плодов. Боты не только увеличивают расходы граждан, но и создают дополнительные задержки в получении виз, - пишет "Ъ" Запись на подачу документов для оформления шенгенских виз осложнилась из-за распространения создаваемых третьими лицами специальных ботов, - рассказали изданию три участника туристического рынка.По словам экспертов, они резервируют все свободные слоты на сайте визовых центров, повторяя задачу поиска каждую минуту, что сильно затрудняет попытки самостоятельной записи.Дополнительная нагрузка от ботов накладывается на ограниченное количество доступных слотов и возросший спрос на получение виз, - отмечают специалисты.По словам собеседников издания, проблемы с оформлением возникают особенно при подаче заявлений в визовый центр Франции в Москве и в визовых центрах Италии и Испании. При этом столкнутся с ботами россияне могут и при подаче заявлений на визу Армении, Казахстана, Грузии и ОАЭ. Подача документов из-за этого растягивается на полгода и более.Услуги ботов продвигаются на профильных туристических форумах и сайтах объявлений, в визовые центры Франции в Москве и Санкт-Петербурге запись предлагается по цене от 7,5 тыс. руб., в регионах — за 4 тыс. рублей, аналогичные предложения есть и на "Авито". Специальные боты делаются под заказ и продаются в DarkNet, - поясняют эксперты.Участники рынка рекомендуют туристам начинать оформлять визы за полгода до поездки, при возможности подавать документы в регионах или через VIP-залы в визовых центрах.