В России
сегодня, 12:01
Посольство США призвало своих граждан покинуть РФ
В дипведомстве связали это с риском мобилизации и другими возможными проблемами.
Посольство США в России призвало американских граждан не ездить в Россию "из-за непредсказуемых последствий" на фоне конфликта на Украине. Американцы, уже находящиеся в РФ, должны покинуть страну, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского посольства.
Граждане США могут подвергнуться потенциальному преследованию и задержанию со стороны российских властей, - отмечается в сообщении. Их могут лишить доступа к консульской помощи, мобилизовать или воспрепятствовать их выезду из страны.
Кроме того, в заявлении ведомства уточняется, что возможности посольства США сейчас серьезно ограничены в том, что касается помощи американцам покинуть Россию, а возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными, - передает Bfm.ru.
Граждане США могут подвергнуться потенциальному преследованию и задержанию со стороны российских властей, - отмечается в сообщении. Их могут лишить доступа к консульской помощи, мобилизовать или воспрепятствовать их выезду из страны.
Кроме того, в заявлении ведомства уточняется, что возможности посольства США сейчас серьезно ограничены в том, что касается помощи американцам покинуть Россию, а возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными, - передает Bfm.ru.