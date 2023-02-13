В России

сегодня, 12:01

Посольство США призвало своих граждан покинуть РФ

149
#США #РФ

В дипведомстве связали это с риском мобилизации и другими возможными проблемами.

Посольство США в России призвало американских граждан не ездить в Россию "из-за непредсказуемых последствий" на фоне конфликта на Украине. Американцы, уже находящиеся в РФ, должны покинуть страну, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского посольства.

Граждане США могут подвергнуться потенциальному преследованию и задержанию со стороны российских властей, - отмечается в сообщении. Их могут лишить доступа к консульской помощи, мобилизовать или воспрепятствовать их выезду из страны.

Кроме того, в заявлении ведомства уточняется, что возможности посольства США сейчас серьезно ограничены в том, что касается помощи американцам покинуть Россию, а возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными, - передает Bfm.ru.
149
#США #РФ

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Ъ»: мошенники используют ботов для бронирования свободных слотов на сайте визовых центров
#визы #боты
«Ъ»: мошенники используют ботов для бронирования свободных слотов на сайте визовых центров

40 минут назад

В России
Землетрясение произошло у берегов Курильских островов
#землетрясение #Курилы
Землетрясение произошло у берегов Курильских островов

сегодня, 11:23

В России
Росздравнадзор предложил разрешить больницам ремонтировать медоборудование неоригинальными запчастям...
#медоборудование #запчасти
Росздравнадзор предложил разрешить больницам ремонтировать медоборудование неоригинальными запчастям...

сегодня, 10:31

В России
Сотрудники МВД задержали 63-летнюю пенсионерку за поджог офиса банка
Сотрудники МВД задержали 63-летнюю пенсионерку за поджог офиса банка

вчера, 18:45

В России
36 туристов застряли на канатной дороге в Домбае
36 туристов застряли на канатной дороге в Домбае

вчера, 18:37

В России
В Подмосковье мужчина повредил ж/д пути на Курском направлении
4
В Подмосковье мужчина повредил ж/д пути на Курском направлении

вчера, 18:28

В России