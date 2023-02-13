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34 минуты назад
Землетрясение произошло у берегов Курильских островов
У Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8.
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана около Курильских островов, - рассказали РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН.
"Эпицентр располагался в 59 километрах южнее необитаемого курильского острова Симушир. Очаг землетрясения находился на глубине 101 километр", – заявила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По ее словам, подземные толчки не ощущались на острове Итуруп.
Уточняется, что толчки были зафиксированы в понедельник в 16:56 (8:56 мск).
Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
Предыдущее землетрясение вблизи Курильских островов зафиксировали 3 января. Тогда магнитуда составляла 5,6. Очаг землетрясения находился на глубине 71 километр.
"Эпицентр располагался в 59 километрах южнее необитаемого курильского острова Симушир. Очаг землетрясения находился на глубине 101 километр", – заявила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По ее словам, подземные толчки не ощущались на острове Итуруп.
Уточняется, что толчки были зафиксированы в понедельник в 16:56 (8:56 мск).
Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
Предыдущее землетрясение вблизи Курильских островов зафиксировали 3 января. Тогда магнитуда составляла 5,6. Очаг землетрясения находился на глубине 71 километр.