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Липецкая область опустилась на одну ступеньку в рейтинге качества жизни

10 552
#качество жизни
Липецкая область опустилась на одну ступеньку в рейтинге качества жизни

Липецкая область заняла 18 место в традиционном исследовании РИА Рейтинг качества жизни в российских регионов. В рейтинге  2021 года наш регион занимал 17 место. 

Рейтинг качества жизни-2022 строился на основе комплексного учета показателей, которые оценивали фактическое состояние условий жизни в регионах и из социальной сфере. Все показатели исследователи распределили на 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Использовались данные Росстата, Минздрава, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники. На их основе этих данных был рассчитан рейтинговый балл. Для Липецкой области он составил 58,873 из 100. 

Среди регионов Центрального Черноземья самая высокая позиция досталась Белгороду – 6 место, как и год назад. Воронеж занял 11 место (по итогам 2021 года – 12 место). Курск оказался на 23 месте (годом ранее – 19 место), а Тамбов – на 48 (37-й в рейтинге 2021). 

В целом по России первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На нижних строчках расположились Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва. 

10 552
#качество жизни

Комментарии (10)

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Интересно

7 минут назад
Интересно, а этот рейтинг учитывает старый тариф на проезд в транспорте? С новым повышением рейтинг ещё упадет на пару пунктов!!!
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60+

8 минут назад
Это достижение правительства Липецкой области !
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Гостья1

17 минут назад
О ценах на страховки. При авариях страховщики выплачивают порой стоимость не обеспечивающую стоимость ремонта и не стремятся вовремя отремонтировать автомобиль пострадавших.А почему???. Предусматривают ли страховщики при оценках расценки сервисных центров предназначенных для ремонта с учётом повышения цен( ,если машина не отремонтирована в срок, )цены центров расположенных в Липецкой области или расчитывают по разработанным без учёта местных цен? Необходимо учитывать и руководствоваться ценами мастерских,предложенных для восстановления,когда пострадавший выбирает ремонт вместо денежной выплаты. Вот и подумайте о справедливости и законности. Пострадавший должен получить автомобиль качественно отремонтированным.
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бывший росстатовест

31 минуту назад
москвичи обрабатывают область по полной ,пока есть время.пока не доних.
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Я

35 минут назад
мы уже в переди планеты всей, уже москву по ценам на страховку и техосмотор даже обогнали, не пора ли придержать коней? а то народ то и так злой
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Ха

38 минут назад
какой тут рейтинг? какая жизнь? один рак с инсультами и инфарктами задушил всех и стар и млад и здесь явно не жизнь, а выживание
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Евгений

51 минуту назад
Так вот почему проезд на транспорте подорожал
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Sable

53 минуты назад
В Воронеже уровень еще ниже чем в Липецке.
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Есть ли жизнь на Марсе?

54 минуты назад
Составители этих рейтингов реально бывают в городах, или так, по статистике?
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Вот так,

58 минут назад
Если почитать местную прессу, то вместо Москвы должны были быть мы.
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