Липецкая область опустилась на одну ступеньку в рейтинге качества жизни

Липецкая область заняла 18 место в традиционном исследовании РИА Рейтинг качества жизни в российских регионов. В рейтинге 2021 года наш регион занимал 17 место.



Рейтинг качества жизни-2022 строился на основе комплексного учета показателей, которые оценивали фактическое состояние условий жизни в регионах и из социальной сфере. Все показатели исследователи распределили на 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Использовались данные Росстата, Минздрава, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники. На их основе этих данных был рассчитан рейтинговый балл. Для Липецкой области он составил 58,873 из 100.



Среди регионов Центрального Черноземья самая высокая позиция досталась Белгороду – 6 место, как и год назад. Воронеж занял 11 место (по итогам 2021 года – 12 место). Курск оказался на 23 месте (годом ранее – 19 место), а Тамбов – на 48 (37-й в рейтинге 2021).



В целом по России первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На нижних строчках расположились Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва.



