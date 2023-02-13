сегодня, 10:35
Липецкая область опустилась на одну ступеньку в рейтинге качества жизни
Липецкая область заняла 18 место в традиционном исследовании РИА Рейтинг качества жизни в российских регионов. В рейтинге 2021 года наш регион занимал 17 место.
Среди регионов Центрального Черноземья самая высокая позиция досталась Белгороду – 6 место, как и год назад. Воронеж занял 11 место (по итогам 2021 года – 12 место). Курск оказался на 23 месте (годом ранее – 19 место), а Тамбов – на 48 (37-й в рейтинге 2021).
В целом по России первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На нижних строчках расположились Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва.
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Есть ли жизнь на Марсе?
Вот так,