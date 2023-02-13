сегодня, 10:31
Росздравнадзор предложил разрешить больницам ремонтировать медоборудование неоригинальными запчастями
В Росздравнадзоре опасаются введения западных санкций против российской отрасли здравоохранения, которую ограничения пока не затронули.
В настоящий момент, как следует из анализа рынка медоборудования, проведенного аналитической компанией МЕДИТЭКС, доля отечественных производителей составляет не более 20–30%. Большая часть рынка медтехники, как ранее заявляла ассоциация международных производителей медизделий IMEDA, особенно если речь идет о высокотехнологичном оборудовании, таком как КТ, МРТ и аппараты УЗИ, представлена производителями из Европы, США и стран Азии. Ее гарантийный ремонт или сервисное обслуживание проводят в сертифицированном сервисном центре обычно в той же стране, где она была произведена.
Весной 2022 года правительство ввело ограничения на вывоз из страны ряда товаров, в число которых входила и медтехника, что вызвало недовольство отрасли и, как следует из документа Росздравнадзора, опасения того, что могут возникнуть юридические или транспортные сложности с ее возвращением в страну, сохраняются. Согласно сводному отчету, опубликованному Росздравнадзором вместе с проектом приказа, в ведомстве также опасаются, что в перспективе из-за "нарастания рисков дальнейшего санкционного давления" на РФ российские медучреждения могут столкнуться со сложностями в поставках оригинальных комплектующих или принадлежностей к ним. Это, в свою очередь, сделает невозможным эксплуатацию уже поставленного медоборудования и ухудшит качество лечения россиян.
Чтобы избежать рисков невозврата, Росздравнадзор предлагает разрешить использовать для ремонта и обслуживания медтехники в РФ комплектующие, не предусмотренные производителем.
Например, рентгеновские трубки для компьютерных томографов зачастую необходимо менять раз в полтора года, однако их основными производителями являются компании из Нидерландов, Германии, США и Японии, и в случае введения новых санкций сотрудничество с ними может оказаться невозможным.
Кроме того, многие комплектующие сами по себе не являются медицинскими изделиями, из-за чего их невозможно зарегистрировать в РФ в качестве отдельного товара и ввозить для ремонта через посредников.
Чтобы получить разрешение на использование неоригинальных комплектующих, владелец медоборудования должен будет собрать пакет документов, включая разрешение на использование комплектующих от их производителя, а также его письмо-согласие с подтверждением ответственности за возможный вред пациентам. После этого безопасность совместного использования, как следует из постановления правительства №2525, должна быть подтверждена техническими испытаниями и токсикологическими исследованиями на базе подведомственного Росздравнадзору Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники (ВНИИИМТ).
В настоящий момент большая часть российских больниц и клиник работает с относительно новым оборудованием — его закупали во время пандемии коронавируса в 2020–2021 годах в рамках реформы первичного звена здравоохранения в регионах,— поэтому, вероятно, потребность в его ремонте пока относительно невелика.
С другой стороны, разработка собственных комплектующих или даже моделей медтехники неизбежно будет стоить дороже, чем покупка их за рубежом.