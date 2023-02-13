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35 минут назад

В казахстанском Петропавловске 9-классник пронес в школу топор и напал на учеников

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#школа #нападение #дети

Полицейские уже задержали нападавшего, выясняются обстоятельства произошедшего. Отмечается, что ранены двое десятиклассников и девятиклассник.

В казахстанском Петропавловске девятиклассник пронес в школу топор и напал на учеников.

Ученик девятого класса школы в Петропавловске (административный центр Северо-Казахстанской области) ранил топором и ножом трех учеников, - сообщила пресс-служба городской администрации.

"Тринадцатого февраля 2023 года в 7:50 часов (4:30 мск) ученик 9 класса средней школы №4 города Петропавловска пришел на занятие, принес в сумке топор и нож. Ранил троих детей", — сообщила пресс-служба в социальных сетях.

Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование по п. 14 ч. 1 ст. 99, ч. 3 ст. 24 (покушение на убийство) УК РК.

Всех пострадавших доставили в детскую областную больницу, они находятся в сознании, - уточнили в областной прокуратуре.

По предварительным данным, несовершеннолетний состоит на психиатрическом учете.

Будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетнего и администрации школы в рамках досудебного расследования.
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#школа #нападение #дети

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