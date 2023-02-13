Происшествия

сегодня, 09:12

В гараже и двух магазинах полицейские нашли тысячи бутылок немаркированного алкоголя

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#фальсификат
В гараже и двух магазинах полицейские нашли тысячи бутылок немаркированного алкоголя

Возбуждено уголовное дело.

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Сотрудниками управления экономической безопасности областного УМВД обнаружили в гараже двух магазинах 2600 бутылок немаркированного алкоголя и 244 пачки немаркированных сигарет. Общая стоимость спиртного и сигарет составляет 700 000 рублей. 

В незаконном обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции подозреваются три человека. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.


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#фальсификат

Комментарии (1)

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Джон Ленин

25 минут назад
Обнаружили в гараже двух магазинов...... Ничего не понял, но очень интересно!!!
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