В гараже и двух магазинах полицейские нашли тысячи бутылок немаркированного алкоголя

Возбуждено уголовное дело.

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Сотрудниками управления экономической безопасности областного УМВД обнаружили в гараже двух магазинах 2600 бутылок немаркированного алкоголя и 244 пачки немаркированных сигарет. Общая стоимость спиртного и сигарет составляет 700 000 рублей.



В незаконном обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции подозреваются три человека. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.





