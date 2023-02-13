Общество

сегодня, 09:11

Тротуары чистят семь малогабаритных коммунальных машин

11 480
#снегопад
Тротуары чистят семь малогабаритных коммунальных машин

Всего же последствия снегопада устраняют более 40 единиц спецтехники.

После двух снежных выходных сегодня утром в центре Липецка было удивительно чисто. Связано ли это с двумя ранее вынесенными предостережениями от прокуратуры и полиции в адрес начальника МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрия Пушилина за гололед, не известно, но результат, как говорится, налицо!

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По данным пресс-службы мэрии, за два дня на дороги города рабочие муниципального управления благоустройства высыпали 897 тонн пескосоляной смеси и 160,5 тонн технической соли. Для расчистки дорог и тротуаров использовались более 40 единиц спецтехники.

Сегодня уборка города началась в три часа: остановки и подходы к пешеходным переходам чистили шесть тракторов. Одновременно семь малогабаритных машин посыпали тротуары противогололёдными материалами. А в 04:00 на улицы вышли 122 муниципальных дворника. Кроме того, около 30 единиц подметают дороги и вывозят с них снег.

- Сегодня акцент сделаем на вывозе снега и уборке внутриквартальных проездов. Бригады уже начали работы на улицах Московской, Гагарина, площадях Героев, Революции, Театральной и проспекте Мира, - сообщил начальник управления Дмитрий Пушилин.
11 480
#снегопад

Комментарии (11)

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Лунтик

11 минут назад
И "Каждый третий дворник – судимый уголовник" о которых писала редакция 19.01?
ответить

Андрей

14 минут назад
Уже какую зиму в упор не вижу никакой техники по уборке снега . Сейчас начнут писать про миллионы тонн вывезенного снега в пункты переработки , которых нет. Поразительно.
ответить

Дона Роза

20 минут назад
Гость., все гости у нас какие-то малограмотные)))
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Да уж

21 минуту назад
Букварь, согласен с тобой."Гость" отличный пример ЕГЭ
ответить

Я

26 минут назад
Почему рутинную работу преподносят как великий подвиг?
ответить

Букварь

30 минут назад
Гость., давай с тобой дружить.
ответить

Интересно

31 минуту назад
Гость, тебя где грамматике учили?
ответить

Гость.

37 минут назад
А сквер на Неделина ждёт теплую погоду и снех сам растает? Да и на дорогах его не чистели. Прошла машина с реогентом, через 5минут ручи поплыли. Солярка то дорогая и гонять 4-5тракторов не выгодно, дешевле одной машиной обойтись. Да ещё не одной кучи сдвинутова снега нет на обочинах, вывозить на полигон нечего.
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Х

38 минут назад
А как вылизывали двор администрации г.Липецка.... Это надо было видеть, мастерски. Тракторист там ,,на пупе,, извертелся.
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я

39 минут назад
Ха, это же нанотехнологии! Без мелкоскопа машины не видать.
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