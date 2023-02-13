Общество
сегодня, 09:11
Тротуары чистят семь малогабаритных коммунальных машин
Всего же последствия снегопада устраняют более 40 единиц спецтехники.
После двух снежных выходных сегодня утром в центре Липецка было удивительно чисто. Связано ли это с двумя ранее вынесенными предостережениями от прокуратуры и полиции в адрес начальника МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрия Пушилина за гололед, не известно, но результат, как говорится, налицо!
По данным пресс-службы мэрии, за два дня на дороги города рабочие муниципального управления благоустройства высыпали 897 тонн пескосоляной смеси и 160,5 тонн технической соли. Для расчистки дорог и тротуаров использовались более 40 единиц спецтехники.
Сегодня уборка города началась в три часа: остановки и подходы к пешеходным переходам чистили шесть тракторов. Одновременно семь малогабаритных машин посыпали тротуары противогололёдными материалами. А в 04:00 на улицы вышли 122 муниципальных дворника. Кроме того, около 30 единиц подметают дороги и вывозят с них снег.
- Сегодня акцент сделаем на вывозе снега и уборке внутриквартальных проездов. Бригады уже начали работы на улицах Московской, Гагарина, площадях Героев, Революции, Театральной и проспекте Мира, - сообщил начальник управления Дмитрий Пушилин.
По данным пресс-службы мэрии, за два дня на дороги города рабочие муниципального управления благоустройства высыпали 897 тонн пескосоляной смеси и 160,5 тонн технической соли. Для расчистки дорог и тротуаров использовались более 40 единиц спецтехники.
Сегодня уборка города началась в три часа: остановки и подходы к пешеходным переходам чистили шесть тракторов. Одновременно семь малогабаритных машин посыпали тротуары противогололёдными материалами. А в 04:00 на улицы вышли 122 муниципальных дворника. Кроме того, около 30 единиц подметают дороги и вывозят с них снег.
- Сегодня акцент сделаем на вывозе снега и уборке внутриквартальных проездов. Бригады уже начали работы на улицах Московской, Гагарина, площадях Героев, Революции, Театральной и проспекте Мира, - сообщил начальник управления Дмитрий Пушилин.
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