Сегодня в Липецке: Шаляпин, автохамы и где найти работу без опыта?

Рассказываем всё самое главное про первый рабочий день недели.

Наконец-то снег!

Наступили не только мягкие февральские дни, но и снежные. Температуру сегодня днём обещают от 1 до 3 градусов мороза, при этом пройдёт умеренный снегопад. Словом, настоящая зима.







Без воды всего две улицы

Отключений холодной воды в понедельник будет немного. С 10:00 о 20:00 из-за ремонтных работ перекроют воду №№ 72а, 74, 76 на проспекте Победы. С такими же временными неудобствами в указанное время столкнутся и жители частного сектора на улице Пролетарской в посёлке Сырском.







Почтовая улица без света

Электричества сегодня отключат с 9:00 до 16:00 только на улице Почтовой, что в районе Сырского Рудника.







Пробки

В понедельник заторы начинаются с раннего утра. Поэтому советуем не лениться, а заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, которые помогут вам выбрать оптимальный маршрут и добраться до работы вовремя.



Фёдор Шаляпин. Живой звук

1 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения знаменитого певца. В Областном Центре культуры, народного творчества и кино сегодня в 14:00 проведут концерт, посвященный памяти великого артиста.







Зрителей ожидает театрализованная постановка, в которой раскроется многогранность личности Шаляпина, его талант и интересные жизненные коллизии. В повествование включены выступление ведущих творческих коллективов ОЦКНТ: ансамблем бального танца «Гармония» и студией классического танца «Антре». С яркими номерами выступят и гости: коллективы ДШИ № 6 Cantus Cor и «Очарование», солисты Липецкого областного колледжа искусств имени К. Н. Игумнова и Липецкой государственной филармонии (Унион).



На главной концертной сцене региона обещают художественный свет, уникальный видеоконтент и живой звук. Билет на мероприятие стоит всего 100 рублей.

Прививайся от COVID

Статистика заболевания говорит, что коронавирус никуда не исчез. Например, в минувшую субботу заразу нашли у сотни жителей региона.

Недооценивать опасность не стоит, поэтому в областном управлении здравоохранения напомнили липчанам о необходимости делать прививки от COVID. В ведомстве подчеркнули, что прививки делают во всех поликлиниках Липецкой области, взять талон можно в самих учреждениях или через Госуслуги. Кроме того в регионе работают 60 мобильных пунктов вакцинации, где приём ведётся в режиме живой очереди.







Доступна и назальная вакцина для тех, кому удобнее получать лекарство через нос. Она защищает от всех штаммов вируса, её вводят двукратно с интервалом в 21 день лицам, достигшим 18-летия.

Ношение масок сейчас не является обязательным, но для сохранения здоровья оно очень желательно.

Рейды против хамских парковок

Сотрудники администраций округов продолжают рейды по выявлению тех, кто оставляет своё авто тротуарах, клумбах и газонах, спортивных и детских площадка. Сотрудники администрации Советского округа на прошлой неделе не стали вызывать ГИБДД, а оставили горе-парковщикам более 30 памяток о том, что размещение автомобиля на территории, не предназначенной для этого, является административным нарушением.







Пока делам не давали законного хода, а взывают к совести липчан – парковка на газонам зимой и особенно весной превращает их в мёртвый пустырь.

В малом и среднем бизнесе ищут лидеров

Управление экономического развития Липецкой области совместно с центром «Мой бизнес» начало приём заявок на конкурс «Лидер малого и среднего бизнеса – 2022».

Среди предпринимателей, фермеров, представителей малых и средних предприятий выберут тех, кто в прошедшем году работал наиболее эффективно. Достойных отметят в сферах общественного питания, торговли, бытовых услуг, производства, сельского хозяйства, физкультуры и спорта. Кроме того, предусмотрены такие номинации, как «Семейный бизнес», «Успешный старт», «Липецкий продукт» и т.д.







Заявки принимаются до 28 февраля. Скачать форму можно здесь, а задать интересующие вопросы по телефону (4742) .

Найти свою первую работу

Согласно исследования крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru, 41 % работодателей региона готов брать соискателей без опыта работы.

Этот вывод сделан на основе анализа 3 тысяч вакансий, которые появились в Липецкой области с начала января. Хотя по-прежнему большинство организаций предпочитает сотрудничать с работниками, имеющими хоть какой-то опыт. 44 % работодателей заявили, что требуют от соискателей от 1 до 3 лет опыта; ещё 14 % - от 3 до 3 лет и лишь 1 % - более 6 лет.

50 % вакансий для работников без опыта предлагают в продажах, 14% - в области административного персонала. Дать старт карьере согласны также ИТ-компании.

Дорогие липчане! Понедельник – день тяжёлый, а ещё – очень богатый на новости. Поэтому чаще заходите на GOROD48 и будьте информированным человеком. С нами вы не пропустите ничего важного, полезного и интересного. Ждём вас на сайте!