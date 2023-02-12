В Липецкой области завтра до -5, в ночь на понедельник сохранится ветренная погода

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием череды циклонов с северо-запада – ожидается снег различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 и 15 февраля – 6-7 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы, 14 февраля – 2 градуса мороза, что на 5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек, ночью порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от -8 до -13 градусов, днем – от 0 до -5 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью будет от -10 до -12 градусов, днем она составит от -1 до -3 градусов.

Спасатели предупреждают, что ночью 13 февраля ожидается сохранение северо-западного ветра с порывами до 17 м/с.



День 13 февраля стал самым теплым в Липецке в 1983 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 33 градусов мороза.