В поселке Сырском частично отключат холодную воду

13 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители двух улиц, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Пролетарской в поселке Сырском – подвоз воды организуют по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 72а, 74, 76 по проспекту Победы – машина с водой будет находиться возле дома № 74.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



Также ремонтные работы на электрических сетях проведет «Липецкэнерго» - с 09:00 до 16:00 обесточат улицу Почтовую.