На трассе «Дон» в Хлевенском районе погиб водитель «Судзуки»

На платном участке трассы «Дон» в Хлевенском районе Липецкой области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

59-летний водитель легкового автомобиля «Судзуки» погиб на месте аварии.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пострадала и пассажирка «Судзуки». Женщина госпитализирована, ее личность устанавливается.

