Происшествия
сегодня, 19:14
На трассе «Дон» в Хлевенском районе погиб водитель «Судзуки»
1540
На платном участке трассы «Дон» в Хлевенском районе Липецкой области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком
59-летний водитель легкового автомобиля «Судзуки» погиб на месте аварии.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пострадала и пассажирка «Судзуки». Женщина госпитализирована, ее личность устанавливается.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пострадала и пассажирка «Судзуки». Женщина госпитализирована, ее личность устанавливается.
1540