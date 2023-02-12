Происшествия

сегодня, 19:14

На трассе «Дон» в Хлевенском районе погиб водитель «Судзуки»

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#ДТП
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На трассе «Дон» в Хлевенском районе погиб водитель «Судзуки»

На платном участке трассы «Дон» в Хлевенском районе Липецкой области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

59-летний водитель легкового автомобиля «Судзуки» погиб на месте аварии.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пострадала и пассажирка «Судзуки». Женщина госпитализирована, ее личность устанавливается.
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#ДТП
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