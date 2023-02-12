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Сотрудники МВД задержали 63-летнюю пенсионерку за поджог офиса банка

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Полицейские в Татарстане проводят проверку по факту поджога офиса одного из банков в Азнакаево, подозреваемая задержана, сообщили РИА Новости в МВД по республике.

На видео, опубликованном в соцсетях, женщина в помещении с банкоматами Сбербанка разливает из флаконов некую жидкость, затем поджигает помещение и убегает.

По данным ведомства, правоохранителям из Азнакаевского района поступило заявление о поджоге в банке. Сотрудники МВД установили личность подозреваемой. Вскоре пенсионерка была найдена.

По факту произошедшего проводится проверка.
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