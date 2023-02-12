В России

25 минут назад

36 туристов застряли на канатной дороге в Домбае

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На канатной дороге в Домбае днем 12 февраля застряли 36 туристов. Детали произошедшего сообщили в главном управлении МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике, сообщает Лента.ру.

Сообщение о том, что в Домбае на пятой очереди канатно-кресельной дороги остановилась линия, поступило спасателям в 13:00 по московскому времени. В этот момент на линии ехали 36 человек.

На место выехала бригада Карачаево-Черкесской аварийно-спасательной службы. В спасении туристов участвовало восемь специалистов.Также к ним присоединились пятеро сотрудников Домбайского поисково-спасательного подразделения КЧ ПСО МЧС России и оперативная группа Карачаевского местного пожарно-спасательного гарнизона

Отмечается, что для проведения спасательных работ выехали пять сотрудников Домбайского поисково-спасательного подразделения МЧС. Также к месту происшествия направились два специалиста Карачаевского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Спасатели эвакуировали всех туристов с канатной очереди, никто из них не пострадал. Причины поломки не уточняются.


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