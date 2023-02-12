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34 минуты назад
В Подмосковье мужчина повредил ж/д пути на Курском направлении
В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов ищут мужчину в камуфляже, который повредил железнодорожные пути на Курском направлении, сообщает Газета.ру.
По предварительным данным, машинист поезда, проезжая перегон между станциями Молоди и Столбовая, увидел подозрительного мужчину в камуфляже. Он совершал какие-то движения рядом с транспортным оборудованием. Машинист заподозрил, что мужчина не является рабочим, так как на нем не было сигнального жилета.
После сообщения о подозрительном мужчине место проверили. Оказалось, что стрелочный провод заблокирован упорной закладкой и перевязан толстой проволокой.
Об инциденте сообщили сотрудникам правоохранительных органов. Они устанавливают личность и ищут подозреваемого.
По предварительным данным, машинист поезда, проезжая перегон между станциями Молоди и Столбовая, увидел подозрительного мужчину в камуфляже. Он совершал какие-то движения рядом с транспортным оборудованием. Машинист заподозрил, что мужчина не является рабочим, так как на нем не было сигнального жилета.
После сообщения о подозрительном мужчине место проверили. Оказалось, что стрелочный провод заблокирован упорной закладкой и перевязан толстой проволокой.
Об инциденте сообщили сотрудникам правоохранительных органов. Они устанавливают личность и ищут подозреваемого.