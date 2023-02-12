В России

34 минуты назад

В Подмосковье мужчина повредил ж/д пути на Курском направлении

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В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов ищут мужчину в камуфляже, который повредил железнодорожные пути на Курском направлении, сообщает Газета.ру.

По предварительным данным, машинист поезда, проезжая перегон между станциями Молоди и Столбовая, увидел подозрительного мужчину в камуфляже. Он совершал какие-то движения рядом с транспортным оборудованием. Машинист заподозрил, что мужчина не является рабочим, так как на нем не было сигнального жилета.

После сообщения о подозрительном мужчине место проверили. Оказалось, что стрелочный провод заблокирован упорной закладкой и перевязан толстой проволокой.

Об инциденте сообщили сотрудникам правоохранительных органов. Они устанавливают личность и ищут подозреваемого.
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