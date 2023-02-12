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53 минуты назад
Девушка совратила подростка в хостеле и попала под следствие
В Санкт-Петербурге 20-летняя девушка совратила подростка и попала под следствие. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает РЕН ТВ.
Молодая девушка познакомилась с юношей в социальных сетях. Сегодня утром фигурантка заселилась с потерпевшим в хостел. Известно, что она приехала из Коми. В номере она приставала к мальчику и вступила с ним в интимную связь.
В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет). Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде.
Молодая девушка познакомилась с юношей в социальных сетях. Сегодня утром фигурантка заселилась с потерпевшим в хостел. Известно, что она приехала из Коми. В номере она приставала к мальчику и вступила с ним в интимную связь.
В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет). Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде.