В России

53 минуты назад

Девушка совратила подростка в хостеле и попала под следствие

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В Санкт-Петербурге 20-летняя девушка совратила подростка и попала под следствие. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Молодая девушка познакомилась с юношей в социальных сетях. Сегодня утром фигурантка заселилась с потерпевшим в хостел. Известно, что она приехала из Коми. В номере она приставала к мальчику и вступила с ним в интимную связь.

В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет). Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде.
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