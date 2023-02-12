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48 минут назад
В западной части Грузии произошли два землетрясения
Два землетрясения интервалом в 14 минут произошли в западной части Грузии в крае Гурия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Центра сейсмического мониторинга при Университете Илии.
Толчки произошли в 12:07 по местному времени (11:07 по московскому). Эпицентром стало село Гоми рядом с городом Озургети. Магнитуда составила 4,4.
Второе землетрясение произошло спустя 14 минут — в 12.21 по местному времени (11:21 по московскому) магнитудой 3,3 в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро. Данных о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Это уже третье землетрясение в Гурии за последние два дня. В субботу у курорта Бахмаро произошло землетрясение магнитудой 4,3. О жертвах и разрушениях не сообщалось.
Толчки произошли в 12:07 по местному времени (11:07 по московскому). Эпицентром стало село Гоми рядом с городом Озургети. Магнитуда составила 4,4.
Второе землетрясение произошло спустя 14 минут — в 12.21 по местному времени (11:21 по московскому) магнитудой 3,3 в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро. Данных о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Это уже третье землетрясение в Гурии за последние два дня. В субботу у курорта Бахмаро произошло землетрясение магнитудой 4,3. О жертвах и разрушениях не сообщалось.