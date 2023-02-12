В мире

48 минут назад

В западной части Грузии произошли два землетрясения

89
Два землетрясения интервалом в 14 минут произошли в западной части Грузии в крае Гурия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Центра сейсмического мониторинга при Университете Илии.

Толчки произошли в 12:07 по местному времени (11:07 по московскому). Эпицентром стало село Гоми рядом с городом Озургети. Магнитуда составила 4,4.

Второе землетрясение произошло спустя 14 минут — в 12.21 по местному времени (11:21 по московскому) магнитудой 3,3 в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро. Данных о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Это уже третье землетрясение в Гурии за последние два дня. В субботу у курорта Бахмаро произошло землетрясение магнитудой 4,3. О жертвах и разрушениях не сообщалось.
89

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Мощность землетрясения в Турции сравнили со взрывом 500 атомных бомб
Мощность землетрясения в Турции сравнили со взрывом 500 атомных бомб

вчера, 22:00

В мире
Миграционная служба Аргентины начала отзывать ВНЖ уехавших после рождения ребенка россиян
Миграционная служба Аргентины начала отзывать ВНЖ уехавших после рождения ребенка россиян

вчера, 21:53

В мире
Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 19 тысяч человек
#землетрясение в Турции
Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 19 тысяч человек

10.02.2023 16:41

В мире
В Турции обнаружили тела двоих пропавших при землетрясении россиян
#землетрясение в Турции
В Турции обнаружили тела двоих пропавших при землетрясении россиян

10.02.2023 11:59

В мире
Польша закроет погранпереход с Белоруссией с 10 февраля
#Польша #граница #Белоруссия
Польша закроет погранпереход с Белоруссией с 10 февраля

09.02.2023 14:48

В мире
Сейсмолог заявил об изменении ближневосточного региона после землетрясения в Турции
#землетрясение в Турции #сейсмология
Сейсмолог заявил об изменении ближневосточного региона после землетрясения в Турции

09.02.2023 12:24

В мире