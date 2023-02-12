Спорт

сегодня, 16:17

«Липецкая грация» собрала полный комплект медалей в первенстве ЦФО

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#Художественная гимнастика
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«Липецкая грация» собрала полный комплект медалей в первенстве ЦФО

Ульяна Комаревцева взяла «золото», два «серебра» и «бронзу».

В подмосковном Раменском на первенстве Центрального федерального округа по художественной гимнастике отлично выступила воспитанница областной комплексной СШОР Ульяна Комаревцева.

Липчанка выступала по программе кандидатов в мастера спорта среди юниорок 2008-10 г.р. В упражнении с мячом наша девушка не знала себе равных заняв 1-е место, в состязаниях с обручем была 2-й, а в упражнении с булавами – 3-й. В многоборье она тоже не осталась без медали, пополнив свою коллекцию серебром.

Подготовила спортсменку тренер Яна Исакова.

Остаётся добавить, что в Раменском выступали около 400 «граций» из всех 18-ти регионов ЦФО.

368
#Художественная гимнастика
1

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