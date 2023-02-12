Первую победу в 2023 году липецкие баскетболисты вырвали в концовке матча в Тамбове

До этого липчане проиграли четыре матча.

Баскетболисты липецкого «Грин Хилла» наконец-то порадовали своих поклонников победой, обыграв на выезде аутсайдеров первенства ЦФО дублёров «Тамбова» - 85:76.

Несмотря на статус соперников и итоговый счёт, легкой прогулки у липчан не получилось. Две первые четверти и вовсе остались за хозяевами паркета – 20:16 и 19:18 и лишь в третьем сете «Грин Хилл» немного сократил отставание – 25:23.

Все решалось в заключительном отрезке, который хозяева начали с преимуществом «+3», которое уже на первых секундах Вадим Козловцев броском сверху увеличил до «+5». Долгое время тамбовчане лидировали. Липецк сумел окончательно и бесповоротно их настичь менее чем за три минуты до конца матча, когда Михаил Чешуев сначала промахнулся из-за трёхочковой дуги, но затем сам вырвал мяч на подборе и принёс 2 очка, счёт стал 74:74.

В ответной атаке тамбовчане смазали трёхочковый, а не искавший добра от добра курский «легионер» «Грин Хилла» Вадим Воробьев увенчал сольный проход двумя очками – 76:74. Хозяев же вновь подвела дальнобойная «артиллерия»: трижды (!) они промахнулись из-за дуги, а Воробьёв хладнокровно реализовал два штрафных, 78:74.

Всё, что успел сделать «Тамбов-2» это реализовать собственную пару штрафных, а опытные игроки нашей команды на последней минуте только закрепили успех: Чешуев попал издали, а Андрей Гришин с передачи Чешуева добавил ещё два очка.

Самым результативным в нашей команда стал Воробьёв – 20 очков, Чешуев принёс 18, Виктор Голоцуков – 13, плюс 9 подборов, Владислав Кузнецов – 12 и 8 подборов, капитан команды Гришин – 11 и 9 подборов.

Отметим, что до этого «Грин Хилл» в 2023 году проиграл 4 матча: дважды выезде «Рязани» и два раза дома «Твери». В турнирной таблице последнего дивизиона страны флагман липецкого баскетбола находится на предпоследнем 8-м месте, опережая только «Тамбов-2».