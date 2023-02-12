Происшествия

37 минут назад

За липецкий автомобиль житель Воронежа заплатил мошеннику почти миллион

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#мошенничество #кража
За липецкий автомобиль житель Воронежа заплатил мошеннику почти миллион

Продажа автомобиля через сайт объявлений оказалась мошеннической схемой

Житель Воронежа нашел на сайте объявлений в Интернете предложение о продаже авто по устраивающей его цене. Машина оказалась в Липецке. Покупатель даже съездил посмотреть автомобиль, но деньги за него, 980 тысяч рублей, перевел человеку, с которым списывался в Сети, назвавшемуся хозяином авто. По версии лже-владельца, машина просто находилось на хранении у друга в соседнем городе.

Настоящий же хозяин и продавец в Липецке машину ему не отдал, так как денег не получал. Покупатель осознал, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», а также частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
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#мошенничество #кража

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