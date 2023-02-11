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Мощность землетрясения в Турции сравнили со взрывом 500 атомных бомб
Два землетрясения на юго-востоке Турции, которые произошли 6 февраля и в совокупности длились две минуты, по разрушительности сравнимы со взрывом 500 атомных бомб, сообщает РИА Новости.
"Мы столкнулись с катастрофой, намного превосходящей то, что мы предполагали. Мы анализируем два землетрясения, произошедшие 6 февраля. Продолжительность первого землетрясения составила 65 секунд, имело разрушительный эффект. Второе землетрясение оказывало разрушительное воздействие в течение 45 секунд", — сказал гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.
По словам Татара, район трясло на протяжении примерно двух минут.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.
В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
"Мы столкнулись с катастрофой, намного превосходящей то, что мы предполагали. Мы анализируем два землетрясения, произошедшие 6 февраля. Продолжительность первого землетрясения составила 65 секунд, имело разрушительный эффект. Второе землетрясение оказывало разрушительное воздействие в течение 45 секунд", — сказал гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.
По словам Татара, район трясло на протяжении примерно двух минут.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.
В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.