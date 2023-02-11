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Миграционная служба Аргентины начала отзывать ВНЖ уехавших после рождения ребенка россиян

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Миграционная служба Аргентины приняла решение приостановить действие вида на жительство (ВНЖ) тех россиян, которые получили его в связи с рождением в стране ребенка, но не оставшиеся жить в Аргентине. Об этом рассказала глава службы Флоренсия Кариньяно, передает РБК.

По ее словам, ВНЖ приостанавливается у тех россиян, которые приехали получить вид на жительство в связи с тем, что их ребенок является аргентинцем, но при этом сами провели больше времени за пределами страны.

При этом Кариньяно отметила, что миграционная служба будет передавать данные о приостановке ВНЖ россиян в суды, где рассматриваются вопросы о выдаче гражданства страны.

«Если суд, несмотря на эти данные, хочет предоставить гражданство человеку, который не живет и не жил в Аргентине, это его дело. Мы отменяем вид на жительство (для таких россиян. — Ред.)», — подчеркнула она.

Таким образом, когда в суде будет рассматриваться вопрос об аргентинском гражданстве для россиянина, миграционная служба подаст данные, что вид на жительство был приостановлен, потому что данный человек «провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал», пояснила Кариньяно.
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