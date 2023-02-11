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На корабле «Прогресс МС-21» произошла утечка теплоносителя
Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что на грузовом корабле «Прогресс МС-21», пристыкованном к Международной космической станции (МКС), произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования корабля. Об этом сообщает ТАСС.
«На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к станции, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования», — сказал он.
Крикалев отметил, что схожая ситуация была с кораблем «Союз» МС-22 в середине декабря прошлого года. Он также добавил, что "Роскосмос" проанализирует причины поломки, чтобы убедиться, что подобного не случится при будущих пусках.
«На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к станции, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования», — сказал он.
Крикалев отметил, что схожая ситуация была с кораблем «Союз» МС-22 в середине декабря прошлого года. Он также добавил, что "Роскосмос" проанализирует причины поломки, чтобы убедиться, что подобного не случится при будущих пусках.