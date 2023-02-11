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11 минут назад
Wildberries вводит плату за пакеты при получении заказов в пунктах выдачи
С 13 февраля 2023 года пакеты в пунктах выдачи международного маркетплейса Wildberries станут платными. Их стоимость будет варьироваться от 6 до 15 руб., сообщает ТАСС.
В разосланном покупателям уведомлении говорится, что стоимость пакета будет варьироваться от шести до пятнадцати рублей и будет списана с карты, указанной в личном кабинете.
В компании объяснили решение брать плату заботой об экологии. Руководство маркетплейса напомнило, что пластиковые пакеты являются многоразовыми: «Вы можете использовать их многократно. Там мы сможем сократить использование пластика и сохраним нашу природу».
В разосланном покупателям уведомлении говорится, что стоимость пакета будет варьироваться от шести до пятнадцати рублей и будет списана с карты, указанной в личном кабинете.
В компании объяснили решение брать плату заботой об экологии. Руководство маркетплейса напомнило, что пластиковые пакеты являются многоразовыми: «Вы можете использовать их многократно. Там мы сможем сократить использование пластика и сохраним нашу природу».