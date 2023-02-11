Происшествия

18 минут назад

В свой день рождения чаплыгинец подарил мошенникам 4 миллиона рублей

5 179
#Мошенничество #полиция
В свой день рождения чаплыгинец подарил мошенникам 4 миллиона рублей

Громадную сумму теперь придётся возвращать банку и платить проценты.

Надолго запомнит свое 43-летие житель Чаплыгинского района. В этот день вместо праздничного стола он оказался на связи с мошенниками, а потом – в полиции с заявлением. Разводилы заставили именинника набрать кредитов на 4 миллиона рублей.

Все началось стандартно: со звонка через мессенжер якобы от «сотрудника банка». Мужчине рассказали, что его кровные находятся под угрозой и предложили выход – открыть так называемый резервный счёт и перевести туда свои сбережения. Что он и сделал, отправив 90 тысяч рублей на реквизиты, которые, как не трудно догадаться, принадлежали мошенникам.

Дальше больше: видя, что «клиент» податлив, «мастера разводок» уговорили его взять несколько кредитов на сумму около 4 миллионов рублей и тоже отправить им.

Осознание того, что его обманывают, пришло к мужчине слишком поздно: громадную сумму ему теперь придётся выплачивать банку, да ещё – с процентами.

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#Мошенничество #полиция

Комментарии (5)

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4 минуты назад
страшную тайну, в каком банке такой кредит по телефону дают, я тоже хочу!!!
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Букварь.

5 минут назад
липецк1, давай с тобой дружить.
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Россиянка

5 минут назад
А не банки ли это делают?Так легко давать кредит не известно под чего очень странно.
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Фокс

8 минут назад
В двадцать лет ума нет - и не будет, в тридцать не женился - и не женишься, в сорок денег нет - и нечего жалеть
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липецк1

8 минут назад
НЕУЖЕЛИ ТРУДНО ОТ 20 ЛЕТ ЗА МАШЕННИЧЕСТВО СДЕЛАТЬ ...И ПРЕКРАТЯТ РАЗВОДИТЬ ЛЮДЕЙ
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