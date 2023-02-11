В свой день рождения чаплыгинец подарил мошенникам 4 миллиона рублей

Громадную сумму теперь придётся возвращать банку и платить проценты.

Надолго запомнит свое 43-летие житель Чаплыгинского района. В этот день вместо праздничного стола он оказался на связи с мошенниками, а потом – в полиции с заявлением. Разводилы заставили именинника набрать кредитов на 4 миллиона рублей.

Все началось стандартно: со звонка через мессенжер якобы от «сотрудника банка». Мужчине рассказали, что его кровные находятся под угрозой и предложили выход – открыть так называемый резервный счёт и перевести туда свои сбережения. Что он и сделал, отправив 90 тысяч рублей на реквизиты, которые, как не трудно догадаться, принадлежали мошенникам.

Дальше больше: видя, что «клиент» податлив, «мастера разводок» уговорили его взять несколько кредитов на сумму около 4 миллионов рублей и тоже отправить им.

Осознание того, что его обманывают, пришло к мужчине слишком поздно: громадную сумму ему теперь придётся выплачивать банку, да ещё – с процентами.