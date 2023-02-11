Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область снег

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием циклонов с Атлантики – при порывистом ветре ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а также метель.

В эти дни будут наблюдаться также резкие перепады температуры воздуха и атмосферного давления. Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 февраля - 2-3 градусов мороза, что на 4-5 градуса выше нормы, 13 февраля – 5-6 градусов мороза, что на 2 градуса выше нормы, 14 февраля – 1 градус мороза, что на 6-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 февраля в Липецкой области облачно, умеренный снег, местами метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью будет от -2 до -7 градусов, днем – от -1 до -6 градусов.

В Липецке облачно, умеренный снег. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем она составит от -1 до -3 градусов.

День 12 февраля стал самым теплым в Липецке в 1983 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 32 градусов мороза.