В Университетском отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 12 февраля без холодной воды останутся технический университет и диализный центр, предупредили в компании «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Университетском: домах №№ 1, 9 по улице Бехтеева, №№ 28, 30 (Липецкий государственный технический университет), 30 ст.1, 30 ст.2, 30 ст.4, 30 к.3, 30 к.4, 30 к.5, 30г/1, 30б ст.1, 30б ст.2, 30/3а, 30е (Диализный центр), 30а, 30б, ст.30г, 30д, 34 ст.1, ст.34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6 по улице Московской. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Бехтеева, 1.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 21, 21а, 23, 25а по улице Фрунзе, частном секторе улицы 40 лет Советской Армии. Цистерна с водой подъедет по адресу: улица Фрунзе, 23.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.