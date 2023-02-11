ГО и ЧС: все напасти в гости к нам – сильный ветер, гололедица, ночной снегопад

В ближайшие часы в Липецке может резко вырасти вероятность аварий.

Липецкие спасатели обратились к гражданам с предупреждением.

По данным ГО и ЧС утром и днём 12 февраля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метро в секунду.

Вкупе с гололедицей на дорогах такая погода может резко увеличить вероятность ДТП.

Чуть позже это сообщение было дополнено: с 18:00 11 февраля в Липецкой области пойдёт обильный снег, местами – метель. Из-за них может ухудшиться видимость на дорогах, что тоже снизит безопасность на дорогах.