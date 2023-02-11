Погода в Липецке

25 минут назад

ГО и ЧС: все напасти в гости к нам – сильный ветер, гололедица, ночной снегопад

310
#Предупреждения #ГО и ЧС
1
ГО и ЧС: все напасти в гости к нам – сильный ветер, гололедица, ночной снегопад

В ближайшие часы в Липецке может резко вырасти вероятность аварий.

Липецкие спасатели обратились к гражданам с предупреждением.

По данным ГО и ЧС утром и днём 12 февраля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метро в секунду.

Вкупе с гололедицей на дорогах такая погода может резко увеличить вероятность ДТП.

Чуть позже это сообщение было дополнено: с 18:00 11 февраля в Липецкой области пойдёт обильный снег, местами – метель. Из-за них может ухудшиться видимость на дорогах, что тоже снизит безопасность на дорогах.

310
#Предупреждения #ГО и ЧС
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Университетском отключат холодную воду
#Погода
В Университетском отключат холодную воду

21 минуту назад

Погода в Липецке
Завтра без снега и до -5
Завтра без снега и до -5

09.02.2023 17:07

Погода в Липецке
Завтра в Липецкой области без осадков и до -8
#похолодание
3
Завтра в Липецкой области без осадков и до -8

07.02.2023 17:04

Погода в Липецке
Завтра в Липецкой области до -9
#похолодание
Завтра в Липецкой области до -9

06.02.2023 17:00

Погода в Липецке
Завтра в Липецкой области похолодает до -7
#погода
6
Завтра в Липецкой области похолодает до -7

05.02.2023 16:29

Погода в Липецке
В Липецкой области температура днём уйдёт в минус
1
В Липецкой области температура днём уйдёт в минус

04.02.2023 17:28

Погода в Липецке